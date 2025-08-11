Kina uspješno testirala lunarni lander za misije s ljudskom posadom

Kineska agencija za svemirski inženjering s ljudskom posadom (CMSE) potvrdila je da je prvi kineski lunarni lander za prijevoz ljudske posade prošloga tjedna prošao sveobuhvatni test provjere slijetanja i polijetanja. Uspješnim testiranjem letjelice nazvane Lanyue ("hvatanje mjeseca"), Kina se značajno približila svom cilju slijetanja taikonauta na Mjesec i, naravno, povratka s njega.

Planovi za Mjesec

Svemirska je agencija objavila da su dugotrajni i tehnički zahtjevni testovi uspješno simulirali slijetanje na izvanzemaljsko tijelo te ponovno polijetanje. "Test je sustavno potvrdio kompatibilnost sustava za slijetanje i polijetanje, kontrole u letu, spuštanja i gašenja na Mjesecu, kao i kompatibilnost sučelja između sustava za navođenje, navigaciju i kontrolu potisnih podsustava", stoji u službenoj objavi. Uspješan završetak testa opisan je kao "novo i važno postignuće u razvoju kineskog programa za istraživanje Mjeseca s ljudskom posadom".

Kako bi se pripremili za taj pothvat, planirane su misije Chang'e 7, 2026. te Chang'e 8, 2029. godine. Obje misije trebale bi spustiti rover u blizinu Mjesečevog južnog pola s ciljem provođenja znanstvenog istraživanja i eksperimenata s korištenjem resursa na licu mjesta. Potonje se odnosi na proučavanje mogućnosti korištenja lunarnog regolita kao građevinskog materijala za buduću istraživačku postaju.

Napredak kineskog lunarnog programa odvija se iznimno brzo. U ožujku 2025. godine državni mediji izvijestili su kako je rad na landeru "u fazi razvoja preliminarnog prototipa", da bi samo pet mjeseci kasnije objavljeno da je sustav prošao ovaj ključni test.

CMSE

Lender Lanyue dizajniran je za prijevoz dvoje taikonauta na Mjesečevu površinu i natrag. Dizajn letjelice omogućuje i rekonfiguraciju za prijevoz tereta, što će Kini omogućiti dopremu rovera i druge opreme potrebne za buduće misije na Mjesecu.

Nova lunarna utrka?

Ovaj tehnološki iskorak dio je šire kineske svemirske strategije koja predviđa istraživanje Mjeseca s ljudskom posadom prije 2027. godine, s konačnim ciljem slijetanja taikonauta na Zemljin prirodni satelit do 2030. godine. Dugoročni planovi još su ambiciozniji i uključuju razvoj Međunarodne lunarne istraživačke postaje do 2035. godine, što je projekt na kojem Kina surađuje s Rusijom.

Paralelno s time i NASA se priprema na ponovno slanje ljudskih posada ka Mjesecu. U travnju sljedeće godine tako bi se trebao dogoditi let misije Artemis II, u kojem će četvero astronauta orbitirati oko našeg prirodnog satelita. Prođe li sve prema planu (a znamo da je u programu Artemis malo toga išlo glatko), ljudska bi posada na Mjesec mogla sletjeti najranije sredinom 2027. godine, za kada je trenutačno zakazana misija Artemis III.