Fizička aktivnost i vježba smanjuje povrat karcinoma

Novo kliničko istraživanje pokazuje da vježbanje značajno smanjuje povrat raka debelog crijeva i smrtnost. Kanadski istraživači proučavali su gotovo 900 osoba koje su prošle operaciju i kemoterapiju za rak debelog crijeva. Nakon tih tretmana, pacijenti su podijeljeni u dvije skupine - jednu koja je povećala redovite vježbe u trogodišnjem programu s instruktorom i nadzorom, i drugu koja je samo dobila zdravstveno obrazovanje.

Skupina koja je vježbala imala je 28 posto niži rizik povrata raka debelog crijeva, razvoja novih tumora ili smrti tijekom osam godina praćenja u usporedbi sa skupinom koja je dobila samo obrazovanje. Koristi vježbanja postale su vidljive nakon samo jedne godine i povećavale su se tijekom vremena. Stopa ljudi koji su preživjeli pet godina i ostali bez raka bila je 80,3 posto u skupini koja je vježbala, što predstavlja povećanje od 6,4 postotna boda u odnosu na obrazovnu skupinu koja je imala 73,9 posto stopu preživljavanja bez raka.

Vježbanje je smanjilo relativni rizik smrti za 37 posto, pri čemu je 41 osoba umrla u skupini koja je vježbala u usporedbi sa 66 u obrazovnoj skupini. Istraživači navode da je korist od vježbanja slična onoj kod mnogih trenutno odobrenih standardnih lijekova.

Zanimljivo je da vježbe koje su postizale značajne koristi uopće nisu bile intenzivne. Dodavanje svega 45 do 60 minuta brzog hodanja tri ili četiri puta tjedno, ili tri do četiri trčanja u trajanju od 25 do 30 minuta, bilo je dovoljno za mnoge sudionike da poboljšaju svoje izglede.

Trenutno nije potpuno jasno kako vježbanje drži tumori pod kontrolom, ali to se slaže s brojnim drugim opservacijskim studijama koje su povezale vježbanje s boljim ishodima kod pacijenata s rakom.

U studiji je vježbanje sprječavalo lokalni i udaljeni povrat raka debelog crijeva, kao i sprječavalo nove tumore, uključujući rak dojke, prostate i kolorektalnih organa, koji se javljaju uzrokovani primarnim karcinomom debelog crijeva