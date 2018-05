Falcon 9 Block 5, raketa nove generacije – korak bliže Marsu

SpaceX je više-manje rutinski, uz jednu odgodu od 24 sata, proteklog petka navečer po hrvatskom vremenu uspješno lansirao novu verziju rakete Falcon 9, tj. njezinu nadogradnju oznake Block 5. Raketa je poletjela s lansirne rampe u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, nakon nekoliko minuta njezin prvi stupanj uspješno je vertikalno sletio na baržu "Of Course I Still Love You" usred Atlantskog oceana, a drugi stupanj ponio je satelit Bangabandhu-1 (u vlasništvu Bangladeša) u visoku geostacionarnu transfernu orbitu – najvišu do sada za SpaceX.

SpaceX je ovime odradio 25. uspješni povratak prvog stupnja rakete na Zemlju

Ovo naizgled standardno lansiranje ipak je označilo svojevrsnu prekretnicu u razvoju SpaceX-a. Falcon 9 Block 5 je, naime, nova generacija ove rakete koja donosi niz poboljšanja. Tu su oko 10% snažniji Merlin motori koji mogu podići teret u više orbite, drugačija izvedba sletnih nogu i trupa, zamjena bijele boje s crnim termičkim štitom na nekim dijelovima trupa, kao i brojna druga manja poboljšanja koja olakšavaju izradu i ponovno korištenje rakete.

Upravo ponovno korištenje glavni je naglasak na Block 5 inačici – ona je izrađena s namjerom da se njezin prvi stupanj koristi najmanje 10, te čak i do 100 puta, a certificirana je i za letove s ljudskom posadom.

U skorijoj bi budućnosti, dakle, ova inačica Falcona 9 mogla astronaute prevoziti na ISS. No, najbitniji od svega jest njezin značaj za SpaceX. Veća ponovna iskoristivost rakete znači i manje napore u proizvodnji, manji broj raketa u izradi, što donosi oslobađanje resursa – pa se inženjeri najvišeg ranga u SpaceX-u sada mogu dodatno posvetiti razvoju sljedećeg velikog projekta, rakete BFR (Big F***ing Rocket, ili pristojnije Big Falcon Rocket).

Falcon 9 Block 5 trebalo bi već nagodinu biti moguće pripremiti za novo lansiranje u manje od 24 sata

A što onda s BFR-om? Elon Musk je nedavno otkrio kako je krajnji cilj ove velike rakete u skladu s misijom SpaceX-a, a to je, dakako, put na Mars. Musk ne želi izvesti SpaceX na burzu i prepustiti dio dionica investitorima. Svemir je njegov osobni projekt, želja i san. Prve verzije Falcona 9 bile su tu samo kao "zagrijavanje" za nešto veće, pa su stoga vro brzo i zamijenjene boljim raketama.

Najnoviji Block 5 koji će se rutinski reciklirati i lansirati često, brzo i jeftino, donijet će kompaniji nove prihode, a zarada se neće isplaćivati vlasnicima (tj. Musku). Naprotiv, sve će biti uloženo u nove BFR rakete – pa će tako efikasna raketa "za svakodnevnu upotrebu" približiti čovječanstvo nečemu ne toliko svakodnevnom: ljudskim svemirskim misijama na Marsu.