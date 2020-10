Ministar zdravlja UAE prvi primio cjepivo protiv COVID-19

Treća faza je najsporiji dio procesa za odobravanje cjepiva za puštanje na tržište. U uvjetima lakog i brzog širenja infekcije (ovakvog kakvome svjedočimo u pandemiji COVID-19), to je vremensko razdoblje koje si epidemiološki ne možemo priuštiti, jer velik broj oboljelih koji trebaju zdravstvenu skrb dovodi do preopterećenja medicinskih resursa, kako materijalnih, tako i ljudskih. Najhitnije je stoga potrebno cijepiti one koji će opterećeni, poljuljani zdravstveni sustav održati funkcionalnim: zdravstvene djelatnike.

Zato je tijekom treće faze kliničkog ispitivanja u iznimnim situacijama dopušteno provesti tzv. „human challenge“ – ispitivanja u kojima određeni broj zdravih dragovoljaca prvo primi cjepivo, a potom ih se namjerno izloži infekciji, kako bi se direktnim testiranjem provjerila sposobnost cjepiva da zaštiti od infekcije. Takva „challenge“ faza ispitivanja u kojoj se umjesto epidemioloških podataka o učinkovitosti cjepiva koriste zdravi volonteri znatno ubrzava proces dokazivanja uporabljivosti cjepiva.