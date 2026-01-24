Plastična masa koja sama sebe razgrađuje – zahvaljujući kvascu

Plastična masa koju razgrađuje kvasac čudo je biotehnologije, no još je veće čudo kada se plastika sama kvascem razgrađuje. Iza tog „čuda“ krije se međutim sasvim jednostavan mehanizam djelovanja.

Nenad Raos subota, 24. siječnja 2026. u 06:30

Čovjek i kvasac poznaju se oduvijek. Još je naime u kamenom dobu čovjek naučio kako da ga iskoristi za dizanje tijesta (da bi ispekao kruh), za varenje piva i vrenje mošta. Ne samo to! Kvasac se može jesti, primjerice u obliku umaka – jer mikroorganizmi koji ga čine zapravo su jednostanične gljive. Kvaščeve gljivice su, kao što rekoh, jednostanični organizmi, no naročite vrste. Dok stanice bakterija i arheja nemaju jezgru, kvaščeve gljivice je imaju, one su – kako bi rekli biolozi – eukarioti, za razliku od bakterija i arheja koji su prokarioti. I još: kvasci su fakultativni anaerobi. To znači da im je kisik dobrodošao, ali mogu živjeti i bez njega. No, da, zaboravio sam najvažnije: rastu na ugljikohidratima (šećerima), a produkt njihovog metabolizma je poglavito alkohol (etanol) i ugljikov dioksid. Oba metabolita vidimo u pivu, a po jedan u vinu (alkohol) i kruhu (ugljikov dioksid). No, to nije sve što kvasac može dati.

Kvasac, točnije njegove gljivice (Saccharomyces cerevisiae) mogu poslužiti za zbrinjavanje plastičnog otpada. Upravo o tome govori znanstveni rad američkih znanstvenika „Genetically programmed engineered living materials as high-performance bioplastics“ objavljen u časopisu Matter.

Zamisao je jednostavna. Već je dugo poznato da se povezivanjem dvaju polimera, jednog sintetskog, poli(etilenglikol-diakrilata) (PEGDA), i jednog prirodnog, BSA (bovine serum albumin = albumin iz seruma goveđe krvi), može dobiti biorazgradivi polimer, jer – i to je jasno – BSA je protein, a proteine razgrađuju enzimi, proteinaze. Stoga bi trebalo predmete od polimera BSA-PEGDA nakon upotrebe staviti u otopinu s proteinazom i pustiti da ona odradi svoj posao. Lijepa zamisao, ali daleko od jednostavnosti. Predmeti od plastike su čvrsti i nepropusni, što znači da proteinaze mogu djelovati samo na njihovoj površini. Usto su enzimi, općenito govoreći, vrlo osjetljivi, što znači da ne traju dugo, a i proizvodnja im je – točnije, izolacija iz biološkog materijala – komplicirana i skupa. Gdje je rješenje? Rješenje je u kvascu.

Kvasac naime izlučuje enzim koji razgrađuje proteine (proteinazu A), izlučuje je stalno, dokle god živi. Treba dakle napraviti biorazgradivi polimer (BSA-PEGDA) s primiješanim kvaščevim gljivicama koje će ga, kako bi se reklo, iznutra razgraditi. I to je dobra ideja, ali samo na prvi pogled. Problem je što će kvasac početi raditi čim se primiješa u polimer, a to znači da polimer neće dugo trajati.

Mehanizam djelovanja: bakrovi ioni sprječavaju, a galaktoza potiče razgradnju polimernog materijala (ELM)
Mehanizam djelovanja: bakrovi ioni sprječavaju, a galaktoza potiče razgradnju polimernog materijala (ELM)

I tu dolazi konačno rješenje, rješenje koje vidimo već iz naslova spomenutog rada („genetically programmed enigeered living materijals“). Riječ je dakle od čovjekovim potrebama prilagođenoj živoj tvari (engineered living material, ELM). Da čitatelja ne držim dalje u neizvjesnosti, reći ću da tajna novog materijala leži u modroj galici, bakrovom(II) sulfatu pentahidratu, CuSO4·5H2O, točnije u ionima bakra (Cu2+). Kada se naime genskim inženjerstvom promijenjene gljivice uzgajaju u otopini modre galice koncentracije 0,5 mmol/L (0,125 g/L), one proizvode betaksantine, tvari koje inhibiraju djelovanje proteinaze A. Kada se potom tako uzgojene kvaščeve gljivice unesu metodom 3D-printinga u polimerni materijal, one miruju – dok se ne probude.

Izgled predmeta izrađenog od polimera ELM s primiješanim bakrovim ionima i galaktozom nakon 30 dana
Izgled predmeta izrađenog od polimera ELM s primiješanim bakrovim ionima i galaktozom nakon 30 dana

Ono što budi kvaščevu gljivicu iz vječnog sna nije princ na bijelome konju, nego galaktoza. Taj jednostavni šećer (monosaharid) potiče naime biosintezu proteinaze A, a time i razgradnju biopolimera.

Razgradnja polimera ELM u otopini galaktoze
Razgradnja polimera ELM u otopini galaktoze

Tu su ideju vodilju potvrdili rezultati istraživanja izneseni u spomenutom radu američkih znanstvenika. Jasno su pokazali da se mehanička svojstva novog polimernog materijala ne mijenjaju ni nakon 14 dana, no samo ako je djelovanje kvaščevih gljivica inhibirano bakrovim ionima. U suprotnom, njihov se genskim inženjerstvom dobiveni soj ne razlikuje od divljeg soja S. cerevisiae: nakon dva tjedna plastika je, da tako kažemo, napol pojedena.

Drugo je pak s plastičnim otpadom. Kada se predmeti od plastike stave u zakiseljenu otopinu (pH = 4) galaktoze, oni se počinju razgrađivati – sve dok se nakon 60 dana potpuno ne razgrade. Na kraju tog procesa zaostaje PEGDA i uvećani broj kvaščevih gljivica – sirovina za proizvodnju novog polimernog materijala.

Nenad Raos, rođen u Zagrebu 1951., je kemičar, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, od 2017. u mirovini. Autor je oko 200 znanstvenih i stručnih radova iz područja teorijske i bioanogranske kemije te povijesti i filozofije znanosti. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Sada piše za Čovjek i svemir te za mrežne stranice Panopticum i, naravno, Bug online. Autor je 16 znanstveno-popularnih knjiga, među kojima je i „Kemičar u kući – kemija svakodnevnog života“.  



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi