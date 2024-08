Pred marsovskim roverom Perseverance najteži je zadatak dosad

Rover Perseverance na Mars je meko sletio 18. veljače 2021. godine upravo tamo gdje je bila i najveća mogućnost za traganje za biomarkerima, ostacima nekadašnjeg života na tom planetu. Perseverance se od tada nalazi u istom krateru Jezero (nazvanome prema mjestu u BiH), širokome oko 45 kilometara, a u tri i pol godine prevalio je put od oko 29 kilometara, istražujući okoliš i tlo kratera. Pred njim je sada nova misija, koja će započeti narednoga tjedna, a tiče se ruba kratera – ovećeg brda, gledano iz roverove sadašnje perspektive, na koje će se morati popeti.

Veliki uspon

Rover je, kažu iz NASA-e, u savršenom stanju i spreman je za veliki uspon i kampanju osvajanja ruba kratera, dok su u kontroli misije vrlo znatiželjni oko toga što se nalazi na vrhu. Već sada određena su dva lokaliteta za istraživanje, nazvana Pico Turquino i Witch Hazel Hill. Tamo se očekuju geološki tragovi drevne hidrotermalne aktivnosti na Marsu, kao i nešto drugačiji sastav tla od onoga u samom krateru, s materijalom koji datira iz doba kad je na Crvenom planetu vladala značajno drugačija klima od ove danas.

Panorama ruba kratera, kompozit od 59 fotografija kamere Mastcam, snimljenih 4. kolovoza NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

No, dalek je put do tih vrhova – Perseverance će morati voziti uzbrdo, putem kakav dosad nije imao. Usponi će ići i do 23° (tehničko ograničenje rovera je 30°), a tijekom vožnje morat će se oslanjati na autonomne navigacijske sustave kako bi odabrao najpovoljniju rutu s najmanje rizika i prepreka. S druge strane, odabrana ruta mora biti i dovoljno znanstveno "zanimljiva". U konačnici rover će se popeti na uzvisinu visoku 300-tinjak metara, odatle će imati odličan pogled na cijeli krater Jezero, ali i otvoren put za neke nove istraživačke misije.