Sat sudnjeg dana: simboličnih 90 sekundi do kraja svijeta

Skupina znanstvenika iz organizacije Bulletin of the Atomic Scientists simbolički već godinama upozorava svijet na to koliko je čovječanstvo daleko od globalne katastrofe. Čine to "Satom sudnjeg dana", čije stanje kazaljki ažuriraju jednom godišnje i tako pokušavaju opisati stanje u svijetu. Njihove procjene uvijek izazivaju pozornost, a već tri godine se, prema njihovim tumačenjima, svijet nalazi na samom rubu, "nikada bliže katastrofi".

Vrijeme otkucava

Posljednji puta kada su u javnost izišli s vrlo ozbiljnim, i slično intoniranim, upozorenjem bilo je to početkom 2020. godine, kada su kazaljke sata bili postavili na 100 sekundi do ponoći. Tada su kao glavne prijetnje istaknuli mogućnost nuklearnog rata i klimatske promjene – ne znajući da će nas za samo nekoliko tjedana zahvatiti globalna pandemija i sasvim novi niz problema. K tome, prošle godine došlo je i do velikog rata u Ukrajini, pa je, nakon dvije godine "mirovanja" kazaljki, ovoga siječnja odlučeno da se one pomaknu za dodatnih 10 sekundi.

Simboličnih 10 sekundi "otkucavanja" naglašava činjenicu da smo još bliže samouništenju. Rat u Ukrajini, nove prijetnje nuklearnim oružjem, kao i ratovanje u blizini nuklearnih elektrana – sve to "poguralo" je njihov sat prema simboličnoj ponoći. Citirali su i glavnog tajnika UN-a, Antonia Guterresa, koji je izjavio kako je svijet u nuklearnoj opasnosti kakva nije viđena od vrhunca Hladnog rata.

Gotovo isključivo se u svojem ovogodišnjem priopćenju ekipa "Sata sudnjeg dana" bavi ratom, uz napomenu da je on skrenuo pozornost svijeta s borbe protiv klimatskih promjena i drugih globalnih prijetnji i problema. "Svaka sekunda je bitna u ovoj neviđeno opasnoj situaciji", napominju, pa pozivaju zaraćene strane na istraživanje svih mogućnosti razgovora i mirovnih pregovora.