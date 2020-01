Prema znanstvenicima, svijet nikad nije bio bliže katastrofi

Sat sudnjeg dana, odnosno Doomsday clock, simbol je kojim skupina znanstvenika iz organizacije Bulletin of the Atomic Scientists simbolički upozorava svijet na to koliko je čovječanstvo daleko od globalne katastrofe. Ovaj sat pomiče se jednom godišnje, u siječnju, i njegovo pomicanje bliže ili dalje od figurativne ponoći pokazuje koliko smo zapravo uništili svoj planet i koliko još vremena imamo da ga spasimo.

Početkom desetljeća nalazio se na 6 minuta do ponoći, a od tada se redovito pomiče sve bliže trenutku "armagedona". 2012. bio je na 5 minuta do ponoći, 2017. godine, recimo, na dvije i pol minute, da bi protekle dvije godine ostao na dvije minute do ponoći. Ove godine, pak, znanstvenici su ga dodatno pomaknuli za 20 sekundi i svijet se sada nalazi na metaforičkih 100 sekundi do potpune katastrofe.

Ozbiljno upozorenje

100 sekundi do ponoći

Kao razloge za ovakav potez i ozbiljno upozorenje čovječanstvu znanstvenici navode dvije istodobne egzistencijalne opasnosti – opasnost od nuklearnog rata i klimatskih promjena. One, kombinirane s velikim prijetnjama, mogućnošću cyber ratovanja i nemogućnošću društva da na te izazove odgovori, stavljaju svijet u vrlo nesigurnu situaciju. Političari, k tome, nemaju volje pregovarati i slušati institucije koje bi mogle dugoročno zaštiti civilizaciju.

Pomicanjem sata na 100 sekundi do ponoći znanstvenici šalju eksplicitno i vrlo ozbiljno upozorenje vođama i stanovništvu svijeta o tome da se nalazimo u situaciji koja je opasnija i od one tijekom Hladnog rata. Nuklearni rat, kažu, bilo da je pokrenut namjerno, greškom ili nesporazumom, može uništiti našu civilizaciju. Isto tako klimatske promjene se nedvojbeno događaju, a korumpirani i izmanipulirani mediji, vlade i ostale institucije na sve to ne reagiraju adekvatno.

Od sada na dalje – svaka sekunda je važna, poručuju znanstvenici i apeliraju na ljude da vladajuće diljem svijeta nastave upozoravati na opasnosti kao da im život o tome ovisi. Jer, naime, zaista i jest tako.