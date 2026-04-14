Evo kako će se zvati Googleova verzija NameDropa za Android

Google razvija novu značajku Tap to Share koja omogućuje brzo dijeljenje sadržaja približavanjem Android uređaja, slično kao Appleov i NameDrop

Još je prošle jeseni otkriveno da Google radi na Android verziji Appleove značajke NameDrop koja omogućuje brzo dijeljenje sadržaja između dva iPhonea jednostavnim približavanjem uređaja.

Iako još nema službene potvrde od Googlea, Android Authority otkriva da će se verzija NameDropa za Android zvati Tap to Share, a objavili su i kako će izgledati u praksi. Naime, korisnici će za dijeljenje kontakata, fotografija, videa, poveznica i drugih sadržaja trebati otključati mobitel te ga približiti drugom mobitelu.

Nakon toga, potrebno je pričekati pojavu takozvane „glow“ animacije koja potvrđuje da su uređaji međusobno povezani. Ako postupak ne uspije, korisnicima će se preporučiti da prislone mobitele stražnjim stranama.

Za sada još nije poznato kada će Tap to Share postati korisnicima. Očekuje se da bi značajka isprva mogla biti ograničena na Googleove Pixele prije šire dostupnosti na drugim Android modelima.