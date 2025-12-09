Evo kako će izgledati Googleova verzija NameDropa

Google se još nije odlučio za naziv svoje inačice NameDropa. Interno koriste nazive Gesture Exchange i Contact Exchange, ali je moguće da će ipak odabrati neki marketinški privlačniji naziv

Još je od sredine prošlog mjeseca poznato da Google priprema vlastitu verziju Appleove značajke NameDrop, a sada je izašao i video koji demonstrira kako će to funkcionirati. Za one koji ne znaju, riječ je o opciji koja će omogućiti brzu razmjenu kontakata jednostavnim približavanjem dvaju mobitela.

Video koji je izašao prikazuje animaciju i proces inicijalne reakcije mobitela, ali je vidljivo da stvarna razmjena kontakata još ne radi, što upućuje na to da je projekt i dalje u ranoj fazi. Prema trenutnom stanju razvoja, očekuje se da bi značajka mogla biti predstavljena tijekom sljedeće godine.

No, kako sve više izlazi informacija, tako se mogu prepoznati i neki izazovi koji čekaju Google. Prvi i vjerojatno najveći je položaj NFC antene, što je ključno za inicijalno prepoznavanje uređaja. Dok iPhone već godinama ima antenu na vrhu uređaja, Androidi variraju u svom dizajnu pa će korisnici možda trebati „pogoditi“ ispravan položaj kako bi se pokrenuo proces razmjene kontakata.

U svakom slučaju, značajka je u razvoju i trebali bismo je do kraja sljedeće godine moći koristiti.