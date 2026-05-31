Ovako bi trebao izgledati iPhone 18 Pro

Još jedna potvrda da bi Apple bi na iPhoneu 18 Pro mogao zamijeniti popularnu narančastu boju novom tamnocrvenom nijansom naziva Cherry

Narančasti iPhone 17 Pro pokazao se kao pravi hit među kupcima, zbog čega su i brojni proizvođači konkurentskih Android uređaja predstavili sličnu nijansu na svojim modelima. Ipak, čini se da ta upečatljiva narančasta neće stići na nadolazećem iPhoneu 18 Pro.

Naime, leaker Sonny Dickson objavio je fotografije maketa iPhone 18 Pro koje prikazuju cijelu paletu boja u kojoj će Appleov nadolazeći flagship biti dostupan za kupnju. Kako se i ranije nagađalo, nova zaštitna boja iPhonea 18 Pro trebala bi biti tamnije crvena nijansa za koju se trenutačno pretpostavlja da će nositi naziv Cherry.

Uz tu crvenu, očekuju se i svijetloplava, tamnosiva te srebrna varijanta koja, prema dostupnim fotografijama, izgleda vrlo slično srebrnoj boji na aktualnom iPhoneu 17 Pro.

Foto: Sonny Dickson

Ako su glasine točne, Apple neće značajnije mijenjati dizajn svojih Pro modela. Dosadašnje informacije upućuju na to da će iPhone 18 Pro zadržati prepoznatljiv izgled prethodnika, uz nešto uži Dynamic Island izrez na zaslonu.

No, iako su ove informacije o bojama potvrđene iz više različitih izvora, treba imati na umu da još ništa nije službeno.