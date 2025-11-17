Google navodno radi na svojoj verziji Appleovog NameDropa

Googleova značajka koja će biti napravljena po uzoru na NameDrop u početku će služiti samo za razmjenu osnovnih kontaktnih informacija, no kasnije se možda uvede i razmjena datoteka

Matej Markovinović ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 13:05
📷 Foto: Apple
Apple je još 2023. godine s iOS-om 17 uveo značajku NameDrop koja omogućuje dijeljenjem kontaktnih informacija s drugom osobom jednostavnim približavanjem iPhonea. Nakon više od dvije godine, čini se da Google radi na vrlo sličnoj funkciji za Android koja bi se trebala zvati Gesture Exchange,

Prema trenutno dostupnim informacijama, Gesture Exchange uključivat će samo razmjenu osnovnih informacija te će se oslanjati na NFC. Android Authority objavio je snimke zaslona koje prikazuju da će korisnici moći odabrati koje informacije želi podijeliti s drugima, a ako pak ništa ne želi podijeliti, može uključiti samo primanje.

Druga snimka zaslona pokazuje da će se primljeni podaci moći spremiti jednim dodirom, a od tamo će se direktno moći i pokrenuti videopoziv ili poslati poruka.

📷 Screenshot: Android Authority
Screenshot: Android Authority

Iako se NFC definitivno koristi, moguće je da služi samo za početno uspostavljanje veze između dva mobitela. Kao što smo već i napomenuli, trenutno je razvoj jasno usmjeren samo na dijeljenje osnovnih informacija, no ništa ne sprječava Google da kasnije doda i mogućnost razmjene datoteka.

Razvoj je u svakom slučaju i dalje u tijeku, a moglo bi proći još neko vrijeme prije nego što funkcija postane dostupna.



