Kodno ime Androida 17 bit će Cinammon Bun

Iako Google već godinama ne koristi slastice u javnom brendiranju Androida, ova tradicija i dalje živi u internim razvojnim krugovima i zanimljivo je vidjeti što je tvrtka odabrala

Matej Markovinović nedjelja, 10. kolovoza 2025. u 17:40
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nadolazeći Android 17 imat će interno desertno kodno ime Cinnamon Bun (cimetna rolica), otkriva Android Authority pozivajući se na navodno pouzdane izvore iz Googlea.

Razlog odabira ovog naziva krije se u promjeni načina razvoja Androida. Naime, Google je nedavno prešao s modela temeljenog na „granama“ (branch-based) na takozvani Trunk Stable pristup, u kojem se sav kod održava u jednoj stabilnoj glavnoj „grani“. Nove značajke i promjene razvijaju se iza “feature flagova” te ostaju skrivene dok ne budu spremne za objavu.

Migracija na novi model dovršena je s Androidom 14 QPR2, kada je resetirana i shema oznaka verzija. Tako je 2024. uvedeno početno slovo “A” u oznake verzija, no tada je Android 14 već nosio ime Upside Down Cake, a Android 15 Vanilla Ice Cream. No, početkom 2025 došlo je slovo “B”, što je donijelo ime Baklava za Android 16, a sljedeće slovo u nizu je “C”, pa je odabran Cinnamon Bun.

Iako ova interna imena ne utječu na funkcionalnost sustava, zanimljivo je vidjeti koje će slastice Google izabrati. Android 17 očekuje se oko lipnja 2026. godine.

Povijest Googleovih 'slastica'

Verzija Androida Naziv po slastici Godina izlaska
1.0 / 2008
1.1 Petit Four (interno) 2009
1.5 Cupcake 2009
1.6 Donut 2009
2.0, 2.1 Eclair 2009
2.2 Froyo 2010
2.3 Gingerbread 2010
3 Honeycomb 2011
4 Ice Cream Sandwich 2011
4.1, 4.2, 4.3 Jelly Bean 2012
4.4 KitKat 2013
5.0, 5.1 Lollipop  2014
6 Marshmallow 2015
7.0, 7.1 Nougat 2016
8.0, 8.1 Oreo 2017
9 Pie 2018
10 Quince Tart (interno) 2019
11 Red Velvet Cake (interno) 2020
12, 12L Snow Cone (interno) 2021
13  Tiramisu (interno) 2022
14 Upside Down Cake (interno) 2023
15 Vanilla Ice Cream (interno) 2024
16 Baklava (interno) 2025
17 Cinnamon Bun (interno) 2026

 



