Nomadtable - povezivanje s ljudima sličnih interesa za vrijeme putovanja

Nomadtable nije samo još jedna aplikacija za spojeve u moru mnogih sličnih, nego je riječ o mobilnom alatu koji spaja putnike, digitalne nomade i lokalno stanovništvo, stvarajući platformu za autentične razgovore, spontane susrete i nova prijateljstva.

OSNOVNI PODACI Naziv Nomadtable Namjena Platforma koja povezije ljude na putovanjima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 4,79 eur tjedno, 10,99 eur mjesečno, 89,99 eur godišnje (Plus)

Aplikacija za spojeve koje za cilj imaju pomoći pri pronalasku romantičnog partnera ima i više nego dovoljno, no premda Nomadtable spada među aplikacija za spojeve, ona se zapravo postavlja kao zgodno rješenje za usamljenost na putu te pronalazak i spajanje ljudi sličnih interesa.

Konceptualno je zamišljena tako da svaki korisnik kreira profil s detaljnim informacijama o svojim hobijima, lokaciji i planovima putovanja, a onda se na mapi (koristit će se aktualna lokacija korisnika) pronađu osobe koje se nalaze u blizini i s kojima se može povezati. Pritom algoritam aplikacije radi na principu spajanja ljudi na temelju zajedničkih interesa što je svakako pohvalno.

Putem same aplikacije je moguće voditi razgovore individualno ili grupno, a zgodan je detalj i to što se koristi umjetne inteligencija koja će, ovisno o lokaciji, preporučiti i određene aktivnosti. Osim toga, u svakom je trenutku moguće stvoriti aktivnosti ili se nekome pridružiti, dok je tu i opcija da se unaprijed naznači iduća lokacija kamo se putuje i tako da se pronađu zanimljive osobe.

Osnovna inačica aplikacije može se koristiti besplatno, ali zato su tu određena ograničenja (neće biti prikazane sve dostupne osobe u blizini, prijedlozi umjetne inteligencije su tkođer limitirani, a tu su i druge stvarčice). No, ta se ograničenja vrlo lako mogu ukloniti plaćanjem pretplate za izdanje Plus koja stoji 89,99 eura godišnje (postoji i tjedna pretplata od 4,79 eura i mjesečna koja stoji 10,99 eura).