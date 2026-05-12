Samsung započeo s globalnom distribucijom One UI-a 8.5

Dok korisnici Galaxyja S26 već nekoliko mjeseci koriste One UI 8.5, sada je on službeno stigao i na starije Samsungove mobitele

Samsung je službeno započeo globalnu distribuciju stabilne verzije One UI-a 8.5, najnovije verzije svojeg sučelja koje donosi niz novih AI mogućnosti, poboljšanje kamera i nekoliko manjih vizualnih promjena.

Ažuriranje trenutno dobivaju modeli iz serije Galaxy S25, no Samsung je potvrdio da će idućih dana nova verzija sučelja stiči i na nešto starije mobitele iz serije Galaxy S24 i Galaxy S23, što uključuje i povoljnije Fan Edition modela.

One UI 8.5 dostupan je i za sklopive modele Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6, kao i za tablete iz Galaxy Tab S10 i S11 serije. Samsung navodi i da će dio Galaxy A modela također dobiti One UI 8.5, iako će distribucija za njih trajati nešto duže.

Iako brojčano ne djeluje kao velika nadogradnja, One UI 8.5 donosi niz konkretnih novosti i dorada, ponajviše u području umjetne inteligencije. Konkretnije, Samsung je dodatno unaprijedio Galaxy AI alate za uređivanje i generiranje slika, poboljšao mogućnosti Bixbyja te omogućio dublju integraciju s Perplexity AI-em, čime korisnici dobivaju naprednije AI funkcije unutar samog sustava.

Značajne novosti stigle su i za kameru pa One UI 8.5 uvodi značajke poput skeniranja dokumenata, pregleda Log videa u stvarnom vremenu te mogućnost istovremenog snimanja selfija i stražnjom kamerom. Uz to, Samsung je doradio i aplikacije poput Samsung Healtha i Quick Sharea, poboljšao povezivost između uređaja te dodatno optimizirao sustav za uštedu baterije i ukupne performanse uređaja.

One UI 8.5 je inače premijerno stigao upravo s aktualnom serijom Samsunogovih flagshipa, Galaxy S26, a “iz kutije” su ga dobili i Galaxy A37 te Galaxy A57.