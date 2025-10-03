Galaxy S26 Ultra imat će zaslon koji skriva sadržaj od pogleda sa strane

One UI 8.5 dobiva značajku koja će ograničiti vidljivost zaslona kako bi zaštitila privatnost korisnika. Zbog određenih hardverskih ograničenja, dobit će je samo Galaxy S26 Ultra

Ako ste kupovali zaštitna stakla ili folije za ekrane mobitela, zasigurno ste naišli i na one koje ograničavaju kut gledanja tako da se sadržaj jasno vidi samo ako se nalazite ispred zaslona. Samsung sada isto to želi staviti na zaslon Galaxy S26 Ultre, ali bez posebne folije ili stakla, već kao softversku značajku koju je moguće uključiti i isključiti po želji.

Naime, unutar One UI-a 8.5 otkriveno je da će u postavkama postojati značajka Privacy Display koja ograničava vidljivost zaslona. U sklopu toga bit će dostupna i značajka Auto Privacy koja automatski aktivira zaštitu u, primjerice, dizalu ili javnom prijevozu, a korisnici će također moći odabrati aplikacije koje će biti sakrivene.

The next S26 Ultra will have a privacy feature that keeps people from peeking at your screen. pic.twitter.com/tFcgeFpCqG — Ach (@achultra) October 2, 2025

Budući da se značajka još ne može službeno testirati, postoji mogućnost da Privacy Display neće zamračiti cijeli ekran kao zaštitna folija, već da će sakriti samo određeni dio poput obavijesti, pojedinih fotografija, prozore za unos PIN-a i slično. No, uz to će postojati i najviša razina zaštite zvana Maximum Privacy koja bi trebala dodatno smanjiti svjetlinu zaslona kako bi sadržaj bio još teže čitljiv ljudima u okolini.

Za rad ove značajke potrebna je posebna hardverska podrška koju će ekskluzivno imati Galaxy S26 Ultra. Drugim riječima, teško je za očekivati da će ovu značajku dobiti i ostali mobiteli s One UI-om 8.5.