One UI 8.5 donosi AI sažetke obavijesti

Baš kao što je to slučaj i na iOS-u, korisnici Samsungovih mobitela će s One UI-em 8.5 moći dobivati AI sažetke obavijesti

Matej Markovinović petak, 3. listopada 2025. u 06:30
📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Samsungova nadolazeća verzija sučelja čiji se izlazak očekuje u siječnju s izlaskom Galaxyja S26, One UI 8.5, dobit će mogućnost prikazivanja AI sažetaka obavijesti.

Kako doznaje SamMobile, ova je značajka dodana u posljednjoj testnoj verziji One UI-a 8.5, ali još uvijek nije funkcionalna. Sama ideja značajke poprilično je jasna – kada korisnik povuče traku s obavijestima, prikazat će mu se njihov sažetak s najvažnijim informacijama.

No, da bi sve radilo kako treba, sažimanje obavijesti prvo će se morati uključiti u postavkama, a korisnici će moći odabrati i koje aplikacije žele izuzeti iz sažetka obavijesti.

📷 Foto: SamMobile
Foto: SamMobile

Napominjemo i da sličnu funkciju već neko vrijeme nudi Apple kroz svoj paket AI značajki Apple Intelligence, pa se može reći da Samsung ovom značajkom slijedi sličan trend korištenja umjetne inteligencije za čišći i pregledniji prikaz obavijesti.



