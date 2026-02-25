8‑Bit Music Player - mobilni glazbeni reproduktor za ljubitelje retro sučelja

Riječ je o još jednom mobilnom reproduktoru glazbe koji se usredotočuje na glazbu koja je pohranjena na unutarnjoj memoriji telefona, ali za razliku od većine drugih sličnih aplikacija, ova se ponajprije ističe retro sučeljem inspirirano računalnim terminalima…

OSNOVNI PODACI Naziv 8‑Bit Music Player Namjena Glazbeni reproduktor retro sučelja Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

8‑Bit Music Player sasvim je solidno opremljen glazbeni reproduktor namijenjen Android telefonima koji se prije svega ističe bitno drukčijim sučeljem. Naime, kao što se već po samome nazivu može zaključiti, sučelje je inspirirano terminalima, a prilično se naglašava minimalizam, te jednostavnost korištenja.

Ipak, to ne znači da aplikacija nema što ponuditi. Baš nasuprot, većina onih stvari koje bi se očekivale od mobilnog reproduktora glazbe koji cilja na reprodukciju audio datoteka koje se nalaze pohranjene na unutarnjoj memoriji telefona, zapravo su prisutne (vrijedi i spomenuti da podržava reprodukciju internetskih radijskih postaja).

Tako je tu podrška za brojne standardne audio formate, vrlo jednostavno stvaranje playlista, tu je i 5-tračni ekvilajzer s više od pedeset već dostupnih profila (podržano je i pojačavanje basa, kao i dodavanje efekta prostornosti), podržana je i reprodukcija bez prekida (gapless payback), nije izostao ni prikaz tekstova pjesama (može prikazivati sinkronizirane .lrc datoteke te preuzimati tekstove s LRCLIB.NET-a, dok je tu i editor za uređivanje tekstova pjesama).

Sve to slijedi i podrška za Android Auto kao i za Chromecast, dok je i samo upravljanje vlastitom fonotekom na smartfonu također solidno riješeno, a tu su i neki drugi dodaci kao što je opcija da se dodatno prilagodi samo retro sučelje kroz izbor različitih boja ili ugrađen editor metapodataka. Naravno, detalja i sitnica ima još mnogo, pa oni koji traže sposoban i besplatan audio reproduktor retro sučelja, upravo su ga pronašli.