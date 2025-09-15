A Better Routeplanner - pomaže planirati optimalne rute za vozila na električni pogon

Ograničeni domet električnih vozila kod nekima uzrokuje priličan stres kod duljih putovanja, a ova aplikacija nastoji pomoći vozačima da planiraju optimalnu rutu na temelju parametara specifičnih za električna vozila…

Matija Gračanin ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv A Better Routeplanner 
Namjena Planiranje optimiziranih ruta za električna vozila
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 4,91 eur mj ili 49,77 eur godišnje (Premum)

A Better Routeplanner (ABRP), aplikacija je i platforma koja se specijalizira za planiranje putovanja električnim vozilima, a za razliku od tradicionalnih navigacijskih aplikacija, ova posebno naglašava planiranje optimiziranih ruta na temelju parametara specifičnih upravo za električna vozila.

Sama aplikacija zapravo omogućava unos raznih podataka vezanih uz električno vozilo, a to znači da će se unijeti model vozila, kapacitet baterije, potrošnju energije i tip punjača, a onda će na temelju tih podataka izračunavati optimalnu rutu s preporučenim stajalištima za punjenje.

Za izračun rute oslanja se na brojne parametre poput topografije terena, vremenskih uvjeta, prometne situacije te stanje baterije vozila, a tu su i sve one tipične mogućnosti kao što je mogućnost spremanja omiljenih ruta, dodavanja vlastitih točaka punjenja, pregled kamera za nadzor brzina i drugo.

Naravno, tu je i čitav niz drugih detalja i mogućnosti, pa se A Better Routeplanner nameće kao odlična aplikacija za one koji su tek postali vlasnikom vozila na električni pogon, ali  iza iskusne vozače. Osnovno se izdanje može koristiti besplatno, no za dodatne je mogućnosti potrebno plaćati pretplatu za izdanje Premium koja stoji 4,91 eur mjesečno ili 49,77 eura godišnje.



