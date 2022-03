AntennaPod - popularna aplikacija otvorenog koda za traženje i slušanje podcastova

Riječ je o jednoj od najpoznatijih aplikacija koja se specijalizira za pronalazak i reprodukciju podcastova no koja se od većine izdvaja činjenicom da je otvorenog koda te da iza njega stoji hrpica dobrovoljaca koji nemaju interesa zarađivati na ovoj aplikaciji…

OSNOVNI PODACI Naziv AntennaPod Namjena Traženje i slušanje podcastova Android Google Play / F-Droid iOS Nema Cijena Besplatan

Aplikacija koje se specijaliziraju za traženje i slušanje podcastova doista ima mnogo, no ipak se brojni entuzijasti odlučuju upravo za AntennaPod. To zapravo ni ne treba previše čuditi jer je riječ o aplikaciji otvornog koda, a kako iza nje stoji dobrovoljci koji zapravo nemaju komercijalnog interesa, aplikacija je sasvim besplatna te čak ni ne prikazuje oglase.

No, to što se na ovoj aplikaciji ne želi zaraditi, ne znači da nema što ponuditi. Baš nasuprot, osim što nudi pristup velikom broju podcastova nezavisnih izdavača, tu su i oni velikih izdavačkih kuća kao što su BBC, NPR i CNN. Reprodukcijom podcastova moguće je upravljati odasvud, a zgodno je i to što se može upravljati brzinom reprodukcije dok je tu i podrška za poglavlja te sposobnost da AntennaPod nastavit s reprodukcijom tamo gdje se zadnju put stalo.

Doduše, jedna od ključnih prednosti AntennaPoda zapravo je činjenica da omogućuje uvoz i izvoz feedova i to bilo koristeći iTunesovu bazu podcastova, bilo kroz OPML liste, RSS ili Atom feedov. Epizode je moguće preuzeti kako bi ih se moglo slušati i onda kad nema internetske veze, a tu su i praktične mogućnosti za automatizaciju preuzimanja.

Primjerice, moguće je namjestiti da se željene epizode podcasta na koji se ima aktivna pretplata preuzima samo onda kada je pametni telefon povezan s bežičnom mrežom ili kada je spojen na punjač. Naravno, mogućnosti ima još, pa svi oni koji traže solidnu besplatnu aplikaciju za traženje i slušanje podcastova koja cijeni privatnost svojih korisnika i ne zamara oglasima – upravo su je pronašli.