BuzzFeed prodao podcast Hot Ones, osnovno poslovanje još više će prepustiti AI-ju

YouTube podcast Hot Ones ima jednostavan koncept – domaćin i gost sjede jedan nasuprot drugoga, jedu pržena pileća krilca sa sve ljućim i ljućim umacima, a dok pokušavaju preživjeti ljutinu razglabaju o zanimljivim temama. Takav im je pristup intervjuiranju donio dosad više od 14 milijuna pretplatnika na YouTube kanalu, gdje im najpopularnije epizode bilježe i više od 100 milijuna, a rijetko se koja zaustavi ispod 2 milijuna pregleda.

Skup poslovni eksperiment

Kao takav, projekt je očito vrlo popularan, a možda i profitabilan, pa ga je vlasnik, medijska kuća BuzzFeed odlučila unovčiti, kako bi joj to pomoglo izvući se iz vlastitih financijskih problema. Ovog je tjedna tako objavljeno da će kompanija First We Feast, do sada dio grupacije BuzzFeeda i kreator Hot Onesa, prijeći u ruke novog vlasnika. Bit će to jedna od kompanija u vlasništvu investicijskog fonda Soros Fund Management (pa tko zna kakve će sve teorije zavjere taj potez izroditi).

Prva su izvješća govorila da će neimenovana kompanija akviziciju platiti 82,5 milijuna dolara, što bi značajno umanjilo dugovanja BuzzFeeda, koja iznose preko 120 milijuna dolara. Međutim, kasnije se doznalo da je dogovoreni iznos "mnogo, mnogo manji" od toga, pa se baš i ne može reći da je BuzzFeed odradio dobar posao.

Oni su, naime, tu kompaniju bili preuzeli prije tri godine, plativši pritom za njezinog vlasnika, Complex Networks, čak 300 milijuna dolara. Dio poslovanja prodan je ranije ove godine za oko 109 milijuna. Kad se sve transakcije zbroje i oduzmu, BuzzFeed je na kupnji i prodaji izgubio sigurno više od 100 milijuna dolara, što se samo nadovezuje na njihove financijske nedaće.

Fokus na isplative sadržaje i AI

BuzzFeed, čiji clickbait pristup medijima očito nije dugoročno održiv, najavljuje i da će nastaviti s transformacijom poslovanja. Uz prodaju Hot Onesa, nastavit će sa strategijom orijentiranja na profitabilnije sadržaje, koje im omogućava nova tehnologija. To u prijevodu znači da će se još više baciti u affiliate marketing i druge oblike digitalnog oglašavanja, a manje će se baviti "ljudskim" sadržajima koji donose manje profitne marže. Strateška je to transformacija, kažu, "u medijsku kompaniju pozicioniranu tako da ima punu korist od aktualne revolucije povezane s umjetnom inteligencijom".

Najavili su i lansiranje novih proizvoda i iskustava, također zasnovanih na AI-ju, dok će istodobno smanjivati svoju ovisnost o ljudima u ulogama pisaca, autora ili urednika. BuzzFeed će, unatoč svim problemima, u tekućem tromjesečju ostvariti tekuće prihode na razini između 54 i 58 milijuna dolara, a očekuje i kvartalnu dobit između 4 i 9 milijuna dolara, koja raste zahvaljujući upravo fokusiranju na plasiranje ciljanih oglasa.