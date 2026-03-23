Beli – svojevrsna društvena mreža za otkrivanje i preporuku restorana diljem svijeta

Riječ je o aplikaciji koja se doima kao da je proizašla iz potrebe da se jednostavnije bilježe odličnih restorani koji bi se preporučili i drugima, a pretvorila se u svojevrsnu društvenu mrežu koja će osobiti zanimljiva biti ljubiteljima dobre hrane…

OSNOVNI PODACI Naziv Beli Namjena Otkrivanje i bilježenje dobrih restorana Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Beli je aplikacija koja zapravo omogućuje korisnicima da otkrivaju nove restorane, stvaraju vlastite popise restorana te vode svojevrsni dnevnik mjesta koja su se posjetila i koja se žele posjetiti, ali da pritom i prate što i gdje jedu prijatelji i poznanici, kao i da daju i primaju personalizirane preporuke.

Samo korištenje se svodi na tri osnovna koraka. Najprije treba dodati restoran, ocijeniti ga i smjestiti ga u vlastiti popis, no valja biti svjestan toga da Beli pritom ne nudi klasične ocjene, nego traži da se novi restoran usporedi s nekim koji se već posjetio i na taj način da se dobije osobna top ljestvica koja se stalno mijenja.

Tu je i podrška za dodavanje bilješki, dodavanje restorana u favorite kao i drugi detalji, a svakako je zgodna i mapa svih dosad posjećenih i pospremljenih lokacija. Sama se aplikacija ističe jednostavnim sučeljem, tu je i ta izražena društvena komponenta, no može se primijetiti da Beli ne želi zapravo biti još jedna društvena mreža za dijeljenje fotografija hrane.

Ono što bi neke korisnike moglo odbiti, svakako je činjenica da je potrebno otvoriti korisnički račun pri čemu treba dati svoj broj telefona i unijeti adresu e-pošte, ali se i prilično agresivno naglašava povezivanje s kontaktima te drugim korisnicima (kao i da se proširi broj korisnika). Bilo kako bilo, oni koji vole otkrivati i sami bilježiti koji su dobri restorani, ova bi im aplikacija mogla biti zanimljiva, pogotovo ako se često nalaze u većim gradovima.