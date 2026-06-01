Bubble Level - strogo namjenska aplikacija koja Android telefone pretvara u digitalnu libelu

Ovo je još jedan primjer aplikacije koja se zapravo specijalizira samo za jednu namjenu, no to radi prilično dobro, a i kad se pokaže da je potrebna, onda se može pouzdati da će svoj posao odraditi i više nego korektno…

OSNOVNI PODACI Naziv Bubble Level Namjena Pretvara smartfon u digitalnu libelu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 3,99 eur (Pro)

Bubble Level je, baš kao što se to može zaključiti prema njezinom nazivu, aplikacija koja će pretvoriti pametni telefon u digitalnu libelu. Na prvi pogled nije riječ ni o čemu pretjerano revolucionarnom ili dosad neviđenom; oslanja se na senzore u pametnom telefonu i jednostavno dobro radi ono čemu je i namijenjena.

Ipak, u odnosu na brojne druge aplikacije, ova ipak ide korak ili dva naprijed. Naime, osim što se ističe vrlo jednostavnim prikazom i izbjegava bilo kakve bespotrebne vizualne komplikacije, nešto što je jedan od ključnih nedostataka nekih od konkurentnih rješenja, nudi neke vrlo praktične stvarčice.

Kao prvo, tu je mogućnost kalibracije čime se osigurava relativno visoka razina preciznosti, a onda i nekoliko načina rada uz dodatak vizualnih i zvučnih upozorenja, što već samo po sebi može biti vrlo korisno. Osim toga, tu je i poseban prikaz kamere za mjerenje kutova uz razne objekte (ovo je dostupno samo u inačici Pro).

Zgodan je detalj što je izmjerene vrijednosti moguće zaključati, mjerenja je moguće i pohraniti (tu je i pregled povijesti mjerenja), a svakako je pohvalno i to što je dobar dio mogućnosti moguće posebno prilagoditi. Aplikacija se može koristiti besplatno, ali uz određena ograničenja, no zato je tu izdanje Pro koje stoji 3,99 eura jednokratno.