Button Mapper - jednostavno remapiranje hardverskih tipki na Androidu

OSNOVNI PODACI Naziv Button Mapper Namjena Alat za remapiranje akcija hardverskih tipki Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / od 30 do 159 kn (donacija za inačicu Pro)

Jedna od ključnih prednosti Androida nalazi se u njegovoj fleksibilnosti i mogućnosti da se prilagodi gotovo svaki segment pametnog telefona, a to znači da je moguće promijeniti čak i zadane akcije koje su dodijeljene hardverskim tipkama na pametnim telefonima, daljinskim upravljačima koji se koriste uz Android TV pa čak i gamepadovima.

Razloga zašto bi netko uopće htio promijeniti zadane akcija ima mnogo, a kao samo jedan primjer može poslužiti dedicirana tipka za Bixby na nekim Samsungovim pametnim telefonima koja se, ako se ne želi koristiti Bixby, može itekako korisnije upotrijebiti. Slično vrijedi i za neke dedicirane tipke na daljinskim upravljačima uz Android TV (npr. gumb za Live TV).

Promijeniti zadane akcije na tipkama zapravo je jednostavnije nego što se to na prvi pogled čini. Naravno, sve što je potrebno je aplikacija koja upravo to omogućuje, a Button Mapper je jedna od ponajboljih i najpopularnijih. Jedna od njezinih ključnih prednosti svakako je činjenica da će raditi i na Android TV-u pa je lako moguće prilagoditi daljinski upravljač, ali i to da podržava čitav niz akcija koje se mogu dodijeliti uz šačicu modifikatora.

Tako je, primjerice, moguće namjestiti da se dužim držanjem neke tipke aktivira bljeskalica, pokrene kamera ili bilo koja aplikacija ili da se tipkama za glasnoću upravlja svjetlinom zaslona. Naravno, kombinacija i akcija ima i više nego dovoljno, a one su podijeljene pet kategorija (aplikacije, prečaci, sistemske akcije, multimedija i napredne akcije).

Button Mapper radi s manje ili više svim hardverskim tipkama (osim tipke za uključivanje i isključivanje telefona), a za većinu funkcija nije potrebno rutati telefon. No, za neke funkcije je potrebno instalirati dodatni softver na računalo (podržani su Windows, Linux i MacOS) kako bi se remapiranje doista i napravilo.

Besplatna inačica Button Mappera je ponešto ograničena no može poslužiti za osnovno remapiranje tipki, dok je za sve mogućnosti i sve dostupne akcije potrebno otključati inačicu Pro uz plaćanje donacije od 30 kn pa sve do 149 kn, ovisno o tome koliko se želi honorirati razvoj same aplikacije.