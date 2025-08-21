Jamzone - sviranje s virtualnim bendom ili stvarnim glazbenicima

Jamzone je zanimljiva, zabavna, ali i korisna mobilna aplikacija koja omogućuje da se uz pomoć svojega pametnog telefona doživi iskustvo sviranja u bendu, a prilagođena je glazbenicima svih razina, od početnika do onih s bogatim iskustvom...

OSNOVNI PODACI Naziv Jamzone Namjena Pretvara mobilne telefone u virtualni bend Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 11,94 eur mj (Premium), 24,55 eur mj (Pro)

Jamzone je aplikacija koja je ponajprije namijenjena glazbenicima s time da je zamišljena kao digitalna platforma za učenje, usavršavanje i improvizaciju kroz sviranje s virtualnim bendom ili stvarnim glazbenicima. U tom smislu, nije namijenjena samo zabavi, nego i za razvoj glazbenih vještina, vježbanje aranžmana, te jednostavno vježbanje sviranja.

Ključna mogućnost ove aplikacije krije se mogućnost biranja pjesama iz izuzetno velikog kataloga, pri čemu sve pjesme dolaze s vise tračnim snimkama i zasebnim kanalima za svaki instrument. Time se zapravo omogućuje korisnicima da uklanjaju (isključuju) ili dodaju pojedine instrumente, prilagođavaju tempo, tonalitet i strukturu pjesme.

Sve to zapravo omogućuje personalizirano vježbanje i improvizaciju, a tu su i druge stvarčice koje iskustvo sviranja s virtualnim bendom čine zgodnim. Tu je i opcija Loop za ponavljanje odabranih dijelova, vizualni prikaz akorda u stvarnom vremenu, metronom, vodič za aranžmane i automatsko podešavanje tonaliteta.

Osim toga, tu je i online zajednica putem koje je moguće dijeliti svoje izvedbe, sudjelovati u izazovima i surađivati s drugim korisnicima diljem svijeta. Naravno, sama aplikacija nudi i niz drugih mogućnosti u detalja, pa svi oni koji traže zabavan i vrlo uglađen način da izbruse svoje glazbene izvedbe (bilo da je riječ o sviranju ili pjevanju), ovo je aplikacija koju bi trebali probati.

Očekivano, aplikacija se može koristiti besplatno, no s ograničenim pristupom katalogu. Sva se ograničenja mogu ukloniti plaćanjem pretplate bilo za izdanje Premium koje stoji 11,94 eura mjesečno ili još opremljenije izdanje Pro koje stoji 24,55 eura mjesečno.