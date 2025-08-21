Samsungova usluga za mobilno igranje u oblaku stiže u Europu

Korisnici u Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj imat će priliku prvi u Europi isprobati Samsungovu uslugu za mobilno igranje u oblaku. Kasnije će biti dostupna i za druga tržišta

Samsung je službeno najavio da njihova usluga za mobilno igranje u oblaku stiže u Europu, prvo u Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj, a kasnije i u ostalim zemljama. Usluga inače omogućuje pristup opširnom katalogu mobilnih igara bez potrebe za preuzimanjem i instalacijom, a trenutno je još u fazi testiranja.

Samsung ističe da im je cilj s ovom uslugom omogućiti jednostavniji i pristupačniji ulazak u svijet igranja, pogotovo za one korisnike koji možda nemaju ili jednostavno ne žele uložiti u mobitele s jačim hardverom.

Uz to, Samsung je najavio i novi Mobile Gaming Hub, poboljšano sučelje koje donosi dublju personalizaciju, naprednije alate te nove načine interakcije s igrama i ostalim korisnicima. Novi hub bit će predstavljen kasnije ove godine kao centralno mjesto za sve što se tiče mobilnog igranja, od igranja i gledanja gameplaya, do povezivanja s ostalim igračima i korištenja AI alata za pomoć u igri.