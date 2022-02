Charity Miles - aplikacija za dobrotvorni rad kroz tjelesnu aktivnost

OSNOVNI PODACI Naziv Charity Miles Namjena Dobrotvorni rad krzo tjelesnu aktivnost Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Charity Miles je plemenita inicijativa koja s jedne strane želi potaknuti na dobrotvorni rad te na taj način pomoći onima kojima je pomoć potrebna, a s druge strane želi i one koji do sada možda nisu razmišljali o tome da se redovitije bave tjelesnom aktivnošću potaknuti upravo na to da se više kreću.

U suštini, aplikacija mjeri dnevnu aktivnost odnosno broji korake i na taj se način zarađuje novac (podržane su i fitness narukvice), a onda se može birati između šezdesetak dobrotvornih inicijativa kojima se tako zarađeni novac može donirati. Aktivnost može biti štošta, obično hodanje, trčanje, vožnja biciklom, pa čak i plesanje – važno je samo biti što aktivniji.

Zapravo, koncept koji je Charity Miles osmislio trebao bi poslužiti kao motivacija svima onima koji tek žele početi voditi aktivniji život da se potrude i počnu sa svakodnevnim kretanjem, a oni koji već trče, hodaju ili voze bicikl možda će biti potaknuti da naprave koji kilometar više i to sve u dobrotvorne svrhe.

Dakako, iza Charity Milesa stoje sponzori koji omogućuju da se doista i prikupi novac, a sponzori mogu biti i pojedinci, baš kao i tvrtke. Bilo kako bilo, premda je izvedba aplikacije mogla biti i bolja, a brojanje koraka preciznije, ne može se ne reći da cijela ova inicijativa nije korisna, kako za one koji kroz tjelesnu aktivnost prikupljaju novac, tako i za one koji se oslanjaju na dobrotvorne ustanove i programe koji će taj novac primiti.