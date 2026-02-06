ClayLab - nezaobilazna i praktična aplikacija za sve ljubitelje lončarstva

Riječ je o aplikaciji koja će svim ljubiteljima lončarstva, jednoga od prvih zanata koji se pojavio s nastankom ljudske kulture, olakšati praćenje svojih kreacija i marljivo bilježenje kako su točno nastala od samoga početka pa sve do kraja kreativnog procesa…

OSNOVNI PODACI Naziv ClayLab Namjena Digitalni dnevnik za izradu lončarstva i keramike Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

ClayLab je usko specijalizirana aplikacija koja se postavlja kao svojevrsni digitalni dnevnik namijenjen ljubiteljima lončarstva i svima onima koji obožavaju stvarati raznovrsne keramičke posude od gline, a sve kako bi mogli marljivo bilježiti kako su kreacije na kojima rade nastale, ali i za evidenciju svih napravljenih predmeta.

Odmah nakon instalacija i prvog pokretanje moguće je početi dodavati i evidentirati posude i druge predmete koji se izrađuju, pri čemu se može unositi čitav niz parametara i tako definirati vrstu gline, dimenzije, težinu, fazu izrade, status, korištene glazure, okside, metode oblikovanja i brojne druge parametre.

Da bi stvar bila još bolja, sve je moguće prilagoditi, a zgodno je i to što je moguće dodati neograničen broj slika. Osim toga, kako će kolekcija rasti, tako će do izražaja doći i odlično riješeno pretraživanje i filtriranje popisa, pa je vlastite komade moguće pronaći prema fazi, metodi oblikovanja, vrsti glazure ili bilo kojem drugom definiranom parametru.

Nekima će se korisnom pokazati mogućnost detaljnog bilježenja procesa glaziranja (mogu se zapisati metode nanošenja, područja na kojima je glazura korištena te drugo), a tu je i niz drugih stvarčica i mogućnosti. Osnovna inačica je besplatna, ali zato i ograničena, no zato je tu izdanje Pro koje stoji 59,99 eura godišnje ili 6,99 eura mjesečno u kojemu se dobivaju i dodatne mogućnosti.