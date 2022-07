Cymera - mobilni editor slika ponajprije namijenjen ljubiteljima selfija

Iako je u suštini ovdje riječ o tek još jednom zgodno osmišljenom mobilnom alatu za rad sa slikama, njegove su funkcionalnosti ponajprije usmjerene uljepšavanju selfija. Pri tome je sve maksimalno pojednostavljeno no to ne znači da aplikacije ne nudi i neke ponešto naprednije mogućnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Cymera Namjena Kamera za selfije i editor slika Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Ponuda mobilnih editora slika prilično je velika i nerijetko se teško odlučiti samo za jednu aplikaciju. No, zapravo je poželjno s vremena na vrijeme iskušati neku novu aplikaciju toga tipa jer će se samo tako možda pronaći novi omiljeni mobilni grafički editor, a u ovome slučaju bi to mogla biti upravo Cymera.

U suštini je riječ o relativno sposobnom mobilnom editoru slika koji nudi sve što bi jedna takva aplikacija i trebala nuditi, no koja se specijalizira za uljepšavanje seflija. Štoviše, moguće je namjestiti da se pri pokretanju aplikacije uvijek pokrene upravo virtualna kamera za selfije, a onda je moguće prionuti na njihovo uređivanje.

Naravno, pod uređivanjem se tu ponajprije misli na digitalno uljepšavanje i to bilo lica ili čitavog tijela, a sve kako bi se dobio savršeni sebić koji je definitivno vrijedan objavljivanja. Naravno, iz aplikacije nisu izostale niti drugi grafički alati koji su namijenjeni doradi, uređivanju i djelomičnom retuširanju slika kao i čitav niz efekata i drugih uobičajenih stvarčica.

Ono što Cymera posebno čini zanimljivo, činjenica je da je sve maksimalno pojednostavljeno pa se one osnovne korekcije mogu napraviti u jednom kliku. Doduše, to ne znači da je ručno ugađanje parametara izostalo, a to pak znači da će u ovoj aplikaciji sposoban mobilni grafički editor pronaći i oni nešto zahtjevniji.

Ipak, izbor najbolje aplikacije ovoga tipka prilično je individualan i ono što se nekima može dopasti, drugima će biti razloga da aplikaciju ignoriraju. Bez obzira na to, Cymeri svakako valja dati priliku tim više što je besplatna (prikazuju se oglasi), a u prilog joj ide i činjenica da je koristi više do 200 milijuna korisnika diljem svijeta.