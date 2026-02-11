Dev Tool - kolekcija korisnih alata koje često koriste Android razvojni inženjeri

Riječ je o potencijalno korisnoj aplikaciji koja je ponajprije namijenjena razvojnim inženjerima koji izrađuju aplikacije za Android, no može od koristiti biti i svima drugima koji traže jednostavan način za brzu inspekciju APK-ova…

Matija Gračanin srijeda, 11. veljače 2026. u 06:30
📷 Bug / Copilot
Bug / Copilot
OSNOVNI PODACI
Naziv Dev Tool
Namjena Kolekcija alata za razvojne inženjere
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Dev Tool je praktična kolekcija alata namijenjenih razvojnim inženjerima, ali i svima drugima koji žele nešto detaljniji uvid u strukturu instaliranih Android aplikacija. Ukratko, u jednostavnom i sasvim zgodno osmišljenom sučelju, pronaći će se sve što je potrebno za analizu, dekompiliranje te općenito upravljanje aplikacijama.

Nakon što se aplikacija pokrene, skenirat će sve instalirane aplikacije, a onda je moguće izabrati jedan od devet dostupnih alata, od upraviteljima aplikacijama, preko alata za ekstrakciju APK-ova i alata za analizu DEX datoteka, pa sve do alata za dekompiliranje, slijednu deinstalaciju aplikacija ili preglednika manifesta.

Tu je i alat koji će prikazati nešto detaljnije informacije o hardverskim mogućnostima uređaja, kao i nekoliko prečaca za brži pristup tipičnim postavkama (uključivanje WiFi debugginga, aktiviranje opcija za razvojne inženjere, postavki samoga telefona te postavki WiFi-ja). Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, samo se odabere željeni alat, zatim aplikacija koju se želi analizirati i pričekati na rezultate.

Pritom treba na umu imati da proces dekompiliranja može potrajati te da može biti i prekinut ako se zaklon telefona isključi tijekom samoga procesa.  Osim toga, treba biti i svjestan činjenice da pristup tuđim APK-ovima i detaljima oko instalacije ili putanja može biti ograničen (to ovisi i o samoj inačici Androida), kao i to da ovdje nije riječ o punokrvnom dekompajleru kakvog obično specijalizirani desktop alati.

Ipak, unatoč svemu, Dev Tool se nameće kao sasvim solidan alat za nešto dublji uvid u samu strukturu aplikacija, a da se pritom ne mora posezati za ADB-om ili drugim specijaliziranim softverskim i daleko opremljenijim i sposobnijim rješenjima. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti besplatno.

