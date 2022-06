Disney+ - streaming servis za ljubitelje Ratova zvijezda i Marvela

OSNOVNI PODACI Naziv Disney+ Namjena Disneyjev streaming servis Android Play Store iOS App Store Cijena 7,99 EUR mjesečno ili 79,99 EUR godišnje

Disney+ je sada još jedan streaming servis koji je službeno dostupan u Hrvatskoj, a putem kojega se može gledati nešto više od 900 filmskih naslova, oko 600 serijala te, ono po čemu će nekima sigurno biti zanimljiv, 180 ekskluzivnog sadržaja koji se može vidjeti samo na ovome streaming servisu.

Doduše, ključni razlog zašto je Disney+ mnogima zanimljiv zapravo je činjenica da se putem ovoga servisa legalno mogu gledati svi filmovi, serijali i animirani sadržaji iz svijeta Ratova zvijezda, a svoje će omiljene sadržaje pronaći i ljubitelji Marvelovog svemira.

Tu su još u dokumentarni filmovi s National Geographica te zabavni sadržaji iz još jednog Disneyjevog čvorišta sadržaja Star. Sama aplikacija je jednostavna za korištenje, nudi pregledno sučelje, a nekih posebnih dodatnih postavki zapravo i nema. Ipak, tu su neke dodatne stvarčice kao što je mogućnost GroupWatch koja omogućava virtualno zajedničko gledanje sadržaja s do šest osoba.

Kvaliteta slike je odlična, no ona ovisi i o dostupnom sadržaju kao i o mogućnostima uređaja na kojemu se isti taj sadržaj reproducira i neki drugim preduvjetima. Primjerice, Dolby Atmos neće biti dostupan na svim Android TV boxovima (ili pametnim telefonima), ali hoće na Amazonovom Fire TV-u. Osim toga, neki će sadržaji biti dostupni u tehnologiji IMAX Enhanced, a tu je i podrška za HDR te drugo. Ukratko, kvaliteti slike i zvuka se ne može uputiti zamjerka, pogotovo ako postoje svi tehnički preduvjeti za maksimalnu kvalitetu upravo slike i tona.

Možda najveća prepreka Disney+ streaming servisu je činjenica da nema lokaliziranog sadržaja, pa tako ni animirani filmovi nisu sinkronizirani, niti se za bilo koji sadržaj, za sada, mogu pronaći titlovi na hrvatskom jeziku (nešto po čemu sada prednjače pogotovo HBO Max, ali i Netflix).

Cijenom je relativno prihvatljiv, pa tako mjesečna pretplata stoji 8 eura mjesečno ili 80 eura godišnje, no pri tome treba uzeti u obzir činjenicu da je katalog ipak neusporedivo siromašniji s drugim streaming servisima. No, njegova je prednost to što se jedino putem ove streaming usluge legalno i na zahtjev mogu gledati filmovi i serije iz svijeta Star Warsa, brojni Disneyjevi animirani filmovi te filmovi i serije iz Marvelovog svemira, kao i činjenica da nudi dodatne sadržaje koji su inače bili tipični za već zaboravljene DVD i Blu-ray naslove.