Dopifier - aplikacija koja se specijalizira za automatizaciju ponavljajućih radnji

Rješenja za pametne telefone koji omogućuju da se na relativno jednostavan način automatiziraju radnje ima i više nego dovoljno, a Dopifier je još jedna takva aplikacija koja zapravo omogućuje snimanje radnje i njihovu reprodukciju…

OSNOVNI PODACI Naziv Dopifier Namjena Omogućava automatiziranje radnji na smartfonu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Dopifier je aplikacija koja se specijalizira za automatizaciju radnji, no koja za razliku od većine drugih sličnih aplikacija, kombinira snimanje makronaredbi s okidačima temeljenima na detekciji boje na zaslonu, te na taj način može izvoditi klikanje i klizanje po zaslonu, ali i druge geste onda kada se na točno određenome mjestu pojavi unaprijed definirana boja.

Naravno, da bi aplikacija mogla raditi potrebno joj je dodijeliti relativno visoke dozvole pa to svakako treba imati na umu, a jednom kada je to učinjeno, stvarčicu je prilično jednostavno koristiti. Samo se pokrene snimanje, odabere se hoće li se snimati čitavi zaslon ili samo specifična aplikacija, a onda se odradit rutina koju se želi automatizirati.

Nakon toga ju je odmah moguće reproducirati ili dodatno urediti te promijeniti slijed radnji, definirati kašnjenja, ponavljanja, definirati višestruke dodire, dugi pritisak te općenito mijenjati i prilagođavati logiku izvođenja kao i mijenjati samo akciju koja će se izvoditi. Ukratko, svakako vrijedi uložiti nešto vremena da se ovlada svim detaljima koje Dopifier budi jer će i sami rezultati time biti bolji.

Korisno je i to što je skripte moguće izvoziti i uvoziti, a one koje brine činjenica da će aplikacija zapravo stvarati snimke zaslona da bi se radnje automatizirale, sigurno će utješiti činjenica da ih se može lako izbrisati (samo ih treba potražiti unutar modula Inspect Color). Dakako, tu su i neki drugi detalji i mogućnosti, pa svi koji traže relativno praktično rješenje za reprodukciju različitih radnji (čak i igara), ovo je aplikacija koja će im upravo to omogućiti. Može je se koristiti besplatno, ali se prihvaćaju donacije.