Dopifier - aplikacija koja se specijalizira za automatizaciju ponavljajućih radnji

Rješenja za pametne telefone koji omogućuju da se na relativno jednostavan način automatiziraju radnje ima i više nego dovoljno, a Dopifier je još jedna takva aplikacija koja zapravo omogućuje snimanje radnje i njihovu reprodukciju…

Matija Gračanin srijeda, 11. ožujka 2026. u 09:03
📷 Bug / Nano Banana
Bug / Nano Banana
OSNOVNI PODACI
Naziv Dopifier  
Namjena Omogućava automatiziranje radnji na smartfonu
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Dopifier je aplikacija koja se specijalizira za automatizaciju radnji, no koja za razliku od većine drugih sličnih aplikacija, kombinira snimanje makronaredbi s okidačima temeljenima na detekciji boje na zaslonu, te na taj način može izvoditi klikanje i klizanje po zaslonu, ali i druge geste onda kada se na točno određenome mjestu pojavi unaprijed definirana boja.

Naravno, da bi aplikacija mogla raditi potrebno joj je dodijeliti relativno visoke dozvole pa to svakako treba imati na umu, a jednom kada je to učinjeno, stvarčicu je prilično jednostavno koristiti. Samo se pokrene snimanje, odabere se hoće li se snimati čitavi zaslon ili samo specifična aplikacija, a onda se odradit rutina koju se želi automatizirati.

Nakon toga ju je odmah moguće reproducirati ili dodatno urediti te promijeniti slijed radnji, definirati kašnjenja, ponavljanja, definirati višestruke dodire, dugi pritisak te općenito mijenjati i prilagođavati logiku izvođenja kao i mijenjati samo akciju koja će se izvoditi. Ukratko, svakako vrijedi uložiti nešto vremena da se ovlada svim detaljima koje Dopifier budi jer će i sami rezultati time biti bolji.

Korisno je i to što je skripte moguće izvoziti i uvoziti, a one koje brine činjenica da će aplikacija zapravo stvarati snimke zaslona da bi se radnje automatizirale, sigurno će utješiti činjenica da ih se može lako izbrisati (samo ih treba potražiti unutar modula Inspect Color). Dakako, tu su i neki drugi detalji i mogućnosti, pa svi koji traže relativno praktično rješenje za reprodukciju različitih radnji (čak i igara), ovo je aplikacija koja će im upravo to omogućiti. Može je se koristiti besplatno, ali se prihvaćaju donacije.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi