Polovica direktora priznaje: Zbog AI alata već imamo previše zaposlenika

Još jedno istraživanje navodi da bi umjetna inteligencija mogla biti odgovorna za značajna otpuštanja. Direktori procjenjuju da su im tvrtke već sada prekapacitirane

Umjetna inteligencija više nije samo apstraktan pojam budućnosti, već konkretan faktor koji počinje redefinirati potrebe za radnom snagom u velikim organizacijama. Prema novim podacima koje prenosi TechRadar, automatizacija i implementacija AI alata već sada stvaraju situaciju u kojoj tvrtke imaju više zaposlenika nego što im je objektivno potrebno za obavljanje posla.

Trenutno stanje: Višak radne snage

Iako smo tek u ranim fazama široke primjene automatizacije, istraživanje konzultantske kuće BearingPoint donosi zabrinjavajuće brojke. Naime, polovica anketiranih globalnih direktora izjavila je kako je njihova radna snaga već sada predimenzionirana za 10 do 19 posto. Ovaj podatak jasno ukazuje na to da tehnologija počinje preuzimati dio tereta, stvarajući pritom pritisak za smanjenjem broja zaposlenih.

Najugroženiji sektori su oni koji se oslanjaju na rutinske i administrativne zadatke. Istraživanje je identificiralo back-office operacije, korisničku podršku te početne pozicije u financijama i ljudskim resursima kao prve na udaru. AI sustavi danas su sposobni autonomno rješavati velik dio tih procesa, čineći ljudsku intervenciju sve manje potrebnom.

Crne prognoze za iduće tri godine

Gledajući unaprijed, rast produktivnosti potaknut umjetnom inteligencijom mogao bi stvoriti još veći jaz između broja zaposlenih i stvarnih potreba tvrtki. U roku od tri godine, sve anketirane tvrtke očekuju da će imati najmanje 10 posto viška kapaciteta. Još alarmantniji je podatak da gotovo polovica ispitanika (45 posto) procjenjuje kako bi taj višak mogao iznositi između 30 i 50 posto.

Organizacije se stoga nalaze u fazi redefiniranja samog pojma radnog mjesta. Fokus se pomiče s tradicionalnih ljudskih uloga na hibridne modele suradnje čovjeka i umjetne inteligencije, gdje bi AI trebao poboljšati ljudski output i osloboditi vrijeme za kreativnije zadatke.

Istovremeno, tvrtke moraju balansirati između gašenja zastarjelih radnih mjesta i rastuće potražnje za AI vještinama, što zahtijeva hitnu implementaciju programa za dodatno usavršavanje postojeće radne snage.

Amazon i MIT potvrđuju trend

Ovaj trend nije vidljiv samo u anketama, već i u izjavama čelnih ljudi tehnoloških divova. Izvršni direktor Amazona, Andy Jassy, nedavno je izjavio kako će AI agenti značiti da će "manje ljudi raditi neke od poslova koji se obavljaju danas". Iako priznaje da će se pojaviti nove vrste poslova, Jassy predviđa ukupno smanjenje korporativne radne snage u narednih nekoliko godina.

Iako se projekcije razlikuju ovisno o metodologiji, ovo izvješće dolazi u slično vrijeme kao i studija MIT-a, koja sugerira da bi oko 12 posto radnih mjesta u SAD-u moglo biti ugroženo zbog tehnološkog napretka.

S obzirom na brzinu kojom se ovi alati razvijaju, jasno je da tržište rada ulazi u period značajne transformacije. Za tehnološke profesionalce i širu radnu snagu, poruka je jasna: prilagodba i kontinuirano učenje postaju jedini siguran put u eri automatizacije.