Panda - izvršavanje različitih radnji na pametnom telefonu glasovnim naredbama

Riječ je o aplikaciji otvorena koda koja se oslanja na umjetnu inteligenciju kako omogućila da se na pametnom telefonu automatski i autonomno izvršavaju različite radnje koje su zadane glasovnim naredbama…

Matija Gračanin utorak, 7. listopada 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Panda
Namjena Glasovno upravljanje smartfonom uz umjetnu inteligenciju
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 5,99 eur (Pro)

Panda je mobilni AI agent otvorena koda (koristi veliki jezični model i to Gemini) koji omogućuje kontrolu nad Android telefonima izdavanjem glasovnih naredbi (na engleskom jeziku), no kako se oslanja na umjetnu inteligenciju, ne odrađuje isključivo unaprijed programirane radnje, nego može obavljati kompleksne zadatke na razini sučelja, simulirajući zapravo ljudsku interakciju.

Aplikacija koristi Accessibility Service (potrebno je dati odgovarajuće dozvole) kako bi mogla razumjeti elemente sučelja poput gumba, tekstualnih polja i drugih elemenata, a onda izvršavati razne geste, klikove, klizanje po zaslonu ili unos teksta te na taj način automatizirati raznovrsne zadatke i nadmašiti ono što trenutno nude drugi pametni asistenti.

Tako je, primjerice, moguće jednostavno aplikaciji zadati da se željenom kontaktu pošalje izgovorena poruka putem WhatsAppa; Panda će pronaći kontakt, otvoriti WhatsApp, napisati poruku i poslati je. Osim izravnih glasovnih naredbi, Panda nudi i mogućnost automatizacije radnji putem definiranih pravila (Triggers), odnosno, na temelju određenih uvjeta kao što je primanje obavijesti od određene aplikacije ili točno vrijeme.

Na umu, doduše, valja imati da Panda analizira sadržaj zaslona kako bi mogla iskoristiti LLM za razumijevanje i onda izvršavanje radnji, a to znači da može raditi unutar bilo koje instalirane aplikacije, od društvenih mreža i aplikacija za razmjenu poruka do alata za produktivnost, pa je važno dobro promisliti o sigurnosti i privatnosti. Tim više što se aplikaciji moraju dati i prilično visoke dozvole.

Osim toga, potrebno je prijaviti se s Googleovim račinom, Pandu postaviti i kao zadanog asistenta kako bi mogla raditi ono što se od nje i očekuje, a valja biti svjestan i činjenice da se u besplatnoj inačici dnevno mogu zadati do deset radnji, dok je tu i izdanje Pro koje stoji 5,99 eura mjesečno s kojim se ograničenja uklanjaju.



