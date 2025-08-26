Texpand - tipkanje na pametnim telefonima čini bržim i praktičnijim

Tipkanje na pametnim telefonima postaje nezaobilaznim dijelom svakodnevice, baš kao što je i samo korištenje smatrfona, a ovo je aplikacija koja bi se korisnom i praktičnom mogla pokazati upravo onima koji moraju mnogo tipkati na svojem pametnom telefonu…

OSNOVNI PODACI Naziv Texpand Namjena Automatski proširuje skraćenice u definirani tekst Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 23,99 eura jednokratno ili 7,59 eura godišnje (Premium)

Texpand je potencijalno vrlo korisna aplikacija koja problem čestog tipkanja na pametnim telefonima nastoji riješiti automatizacijom. Ideja je jednostavna, definiraju se skraćenice ili prečaci, a aplikacija ih automatski dovršava i proširuje u unaprijed definirane fraze, rečenice ili čak čitave odlomke.

Premda se na prvi pogled može činiti da je riječ tek o još jednom mobilnom alatu, vrlo će se brzo pokazati da Texpand itekako može olakšati i ubrzati tipkanje i olakšati svakodnevicu svima koji intenzivno tipkaju na svojem pametnom telefonu.

Za razliku od konkurencije, Texpand se ne oslanja samo na klasično proširenje teksta od definiranih prečaca nego nudi i kontekstualne prijedloge, a svakako je dobro to što će Texpand uredno raditi s praktično svim aplikacijama na Android telefonima zahvaljujući i opciji Text Input Assistant. Zgodno je i to što je moguće dinamički ubacivati i varijable poput točnog vremena ili kontakata, a tu su i druge stvarčice.

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, sučelje aplikacije je intuitivno i jednostavno, a na umu samo treba imati da traži određene dozvole kako bi mogla funkcionirati. Naravno, tu je i čitav niz drugih mogućnosti i detalja pa vrijedi zaviriti u dokumentaciju, ali nije sve dostupno u besplatnoj inačici. Za sve ono što Texpand može ponuditi potrebno je kupiti izdanje Premium koje stoji 23,99 eura jednokratno ili 7,59 eura godišnje.