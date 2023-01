Down Dog Yoga - gotovo nezaobilazna aplikacija za sve one koji se žele baviti jogom

OSNOVNI PODACI Naziv Down Dog Yoga Namjena Sjajna aplikacija za prakticiranje joge Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 71,54 eura

Mnogo je zdravstvenih istraživanja i radova koji su dosad u više navrata uspjela potvrditi da redovito prakticiranje joge doista ima pozitivan učinak na opće zdravlje te poboljšanje vitalnosti i fleksibilnosti. Štoviše, korisna je za otpuštanje stresa, a kako poboljšava elastičnost i mobilnost svih zglobova, pomaže otkloniti napetost i bolove u mišićima nakon intenzivnijih tjelesnih aktivnosti što znači da se joga može koristiti i nakon intenzivnijeg tradicionalnog vježbanja.

U svijet joge nije preteško uskočiti, kao i kod svakoga početka, potrebno je početi polaganije i s jednostavnijim vježbama te se kasnije uputiti u složenije položaje. Prednost je i to što je joga prikladna za sve dobne skupine i sve tjelesne spreme, a kada se tome pridoda činjenica da postoje aplikacije kao što je Down Dog Yoga, onda doista nema razloga da se joga ne iskuša.

Naime, jedna od ključnih specifičnosti ove aplikacije svakako je činjenica da omogućava slaganje vlastitih kombinacija položaja koristeći više od 60 tisuća dostupnih konfiguracija. Naravno, tu je i podrška za raznovrsne stilove joga (Vinyasa, Yin, Ashtang, Hatha i brojne druge), mogućnost biranja između šest glasova (vježbe su glasovno vođene), kvalitetno napravljeni video zapisi i drugo.

Down Dog Yoga je prikladna za totalne početnike i one koji već imaju priličnog iskustva u prakticiranje ove dnevne tehnike vježbanja i opuštanja, a sama aplikacija doista nudi čitav niz praktičnih mogućnosti. Dakako, to ima i svoju cijenu, a premda se dio mogućnosti može dobiti besplatno, za iskorištavanje punog potencijala aplikacije, valja plaćati pretplatu koja stoji 71,54 eura godišnje.