Driver Testovi - korisna aplikacija za one koji se spremaju položiti vozački ispit

Riječ je o aplikaciji koja se postavlja kao koristan digitalni priručnik namijenjen kandidatima za polaganje vozačkog ispita koja se najprije popularizirala u BIH, a već je neko vrijeme dostupna i prilagođena inačica za Hrvatsku…

Matija Gračanin petak, 10. listopada 2025. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Driver Testovi
Namjena Pomaže kod pripreme za vozački ispit
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 2,49 eur

Driver Testovi definitivno nije prva aplikacija koja kandidatima za polaganje vozačkog ispita želi olakšati pripremu i učenje, no svakako je korisna upravo onda kada se žele svladati prometni propisi koristeći solidno osmišljenu digitalnu alternativu klasičnom učenju.

Sve počinje tako da se odabere željeni avatar i unese se svoje ime (nije potrebno otvarati korisnički račun ili prolaziti proces prijave), a nakon toga samo treba pričekati da aplikacija preuzme aktualne propise, raskrižja i prometne znakove (aplikacija koristi najnoviji skup pitanja koji se koristi na službenom ispitu, a sadržaj je velik otprilike 20 MB).

Čim je to napravljeno, aplikacija se može početi koristiti. S jedne su strane tu solidno osmišljene lekcije kroz koje će se ovladati prometnim propisima i znanjem potrebnim da se pisani dio vozačkog ispita položi iz prve (dakle svim temama iz prometnih i sigurnosnih pravila), a tu je i dio posebno namijenjen učenju prometnih znakova, kao i test kojim se može provjeriti znanje prve pomoći.

Osim toga, Driver Testovi nudi i mogućnost simulacije testiranja za različite kategorije vozila, s time da je simulacija testa vremenski ograničena baš kao i stvarni ispit (aplikacija nastoji vjerno replicirati strukturu i razinu težine službenog HAK ispita), čime se  može procijeniti spremnost pristupanja ispitu. Pritom će rezultat biti prikazan odmah, zajedno s brojem bodova i popisom netočnih odgovora. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali se prikazuju reklame koje je moguće ukloniti plaćanjem 2,49 eura.



