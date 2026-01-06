Arc - asistent pogonjen umjetnom inteligencijom za izvođenje raznovrsnih radnji

Riječ je o potencijalno korisnom asistentu koji koristi umjetnu inteligenciju te se oslanja na naprednu analizu onoga što je prikazano na zaslonu Android telefona te nudi sažimanje teksta, prevođenje, generiranje teksta i drugo…

Matija Gračanin utorak, 6. siječnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Arc: AI Screen Assistant
Namjena Asistent koji koristi umjetnu inteligenciju
Android Google Play
iOS Nema 
Cijena Besplatan

Arc: AI Screen Assistant aplikacija je koja na pametne telefone donosi asistenta pogonjenog umjetnom inteligencijom (oslanja se na Googleov Gemini) te se postavlja kao dodatni sloj koji proširuje Androidov sustav pristupačnosti (potrebno je dati odgovarajuće dozvole) i omogućuje da se bilo koji tekstualni sadržaj iskoristi za daljnji rad.

Time se ujedno postiže da se umjetna inteligencija može koristiti zapravo uz bilo koju aplikaciju, a tekstualni sadržaj se može koristiti čak i kod onih aplikacija koje to inače sprečavaju. Uz to što se Arc može koristiti za sažimanje teksta, nudi i prijevode, a u stanju je brzo izvući informacije poput adresa, datuma ili brojeva telefona.

Osim toga, moguće je postaviti i bilo kakav upit vezan uz ono što je u nekom trenutku prikazano na zaslonu, a to znači da je moguće dobiti objašnjenje nekoga pojma, dobiti dodatne informacije o nekom proizvodu u web trgovini, moguće je zatražiti generiranje odgovora na neku poruku i tome slično (postoji i zajednica putem koje se mogu dodavati zanimljive funkcionalnosti, a moguće je stvarati i vlastite akcije).

Ipak, s obzirom na prirodu aplikacije i načine na koji funkcionira, valja biti svjestan da se može narušiti privatnost i sigurnost. Srećom, aplikacija omogućava da se definira kojim aplikacijama Arc neće imati pristup, a tu su i neke druge mogućnosti. Aplikacija se može koristiti besplatno.

 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi