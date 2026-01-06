Arc - asistent pogonjen umjetnom inteligencijom za izvođenje raznovrsnih radnji

Riječ je o potencijalno korisnom asistentu koji koristi umjetnu inteligenciju te se oslanja na naprednu analizu onoga što je prikazano na zaslonu Android telefona te nudi sažimanje teksta, prevođenje, generiranje teksta i drugo…

OSNOVNI PODACI Naziv Arc: AI Screen Assistant Namjena Asistent koji koristi umjetnu inteligenciju Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Arc: AI Screen Assistant aplikacija je koja na pametne telefone donosi asistenta pogonjenog umjetnom inteligencijom (oslanja se na Googleov Gemini) te se postavlja kao dodatni sloj koji proširuje Androidov sustav pristupačnosti (potrebno je dati odgovarajuće dozvole) i omogućuje da se bilo koji tekstualni sadržaj iskoristi za daljnji rad.

Time se ujedno postiže da se umjetna inteligencija može koristiti zapravo uz bilo koju aplikaciju, a tekstualni sadržaj se može koristiti čak i kod onih aplikacija koje to inače sprečavaju. Uz to što se Arc može koristiti za sažimanje teksta, nudi i prijevode, a u stanju je brzo izvući informacije poput adresa, datuma ili brojeva telefona.

Osim toga, moguće je postaviti i bilo kakav upit vezan uz ono što je u nekom trenutku prikazano na zaslonu, a to znači da je moguće dobiti objašnjenje nekoga pojma, dobiti dodatne informacije o nekom proizvodu u web trgovini, moguće je zatražiti generiranje odgovora na neku poruku i tome slično (postoji i zajednica putem koje se mogu dodavati zanimljive funkcionalnosti, a moguće je stvarati i vlastite akcije).

Ipak, s obzirom na prirodu aplikacije i načine na koji funkcionira, valja biti svjestan da se može narušiti privatnost i sigurnost. Srećom, aplikacija omogućava da se definira kojim aplikacijama Arc neće imati pristup, a tu su i neke druge mogućnosti. Aplikacija se može koristiti besplatno.