FakeOut - pomaže otkriti lažne vijesti i sadržaj generiran umjetnom inteligencijom

FakeOut je jednostavna aplikacija koja se u suštini oslanja na Googleov ClaimReview API kojim se omogućuje ovlaštenim izdavačima da dodaju, uređuju ili brišu strukturirane podatke o provjeri činjenica na svojim web stranicama i njime se, zapravo, omogućuje prepoznavanje onih izvora koji provjeravaju točnost određenih tvrdnji , a time se korisnicima osigurava i pristup provjerenim informacijama.

Sama je aplikacija zamišljena prilično jednostavno i ne može se baš reći da nudi neke posebno raskošne mogućnosti; potrebno je tek unijeti ključne riječi ili poslati neku sliku (ili snimku zaslona), a onda doznati je li neka tvrdnja ili sadržaj istinit ili je li slika generirana pomoću umjetne inteligencije (bit će prikazan postotak vjerojatnosti).

Za provjeru jesu li slike generirane umjetnom inteligencijom oslanja se na Sightengine, a svakako je pohvalno i to da aplikacija na prikuplja podatke o korisnicima, a nema ni oglasa. S druge strane, FakeOut pati od određenih problema i bugova, a i sposobnost provjere činjenice izravno ovisi o trećim stranama i API servisima na koje se oslanja i tu su vidljiva određena ograničenja.

No, to ne znači da ne može biti korisna, i to pogotovo u vrijeme kada smo zatrpani raznovrsnim informacijama u sve zatrpanijem digitalnom prostoru, pa je razlikovanje istinitih činjenica od onih posve izmišljenih, namjerno iskrivljenih ili sadržaja koji je generiran umjetnom inteligencijom, sve teže prepoznavati.