Fender Guitar Tuner - besplatna aplikacija za ugađanje gitara dobro poznatog proizvođača

OSNOVNI PODACI Naziv Fender Guitar Tuner Namjena Besplatna aplikacija za ugađanje gitare Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan (uz registraciju)

Fender je jedan od legendarnih proizvođača gitara pa ga nije potrebno posebno predstavljati, no možda je nešto manje poznata činjenica da nudi i besplatnu aplikaciju koja će pametne telefone u tren oka pretvoriti u praktične pomoćne mobilne alate za ugađanje gitare i to podjednako za totalne početnike i već iskusne glazbenike.

Nudi 26 različitih načina ugađanja što bi trebalo zadovoljiti i one najzahtjevnije (od standardnog, preko spuštenog D ili C, pa sve do otovrenog C, D, E i slično). Nudi tri osnovna modalitet rada: automatski, ručni i kromatski (Pro) s time da će prvi ujedno najkorisniji biti svima onima koji jednostavno žele na najbrži način ugoditi gitaru; aplikacija će automatski prepoznati notu i navoditi do savršenog tona pri čemu pomaže i zgodno osmišljeni prikaz.

Zanimljiv je i kromatski štimer koji omogućuje da se žica ugodi prema bilo kojoj noti skale (ovaj modalitet prepoznaje svih 12 polutonskih razmaka), a svakako je zgodno i to što je moguće birati između električne, akustične i bas gitare te samim time još preciznije ugađati vlastito glazbalo.

Osim toga, aplikacija nudi i niz dodatnog sadržaja i mogućnosti. Tako je tu šačica savjeta za početnike zahvaljujući kojima će doznati više o samom ugađanju gitare, o korištenju trzalice, kao i pripomoći da se izoštri sluh. Tu je i 5000 interaktivnih akorda (korisno kod učenja i vježbanja), 2000 gitarskih skala, kao i mogućnost sviranja uz pratnju (bubnjevi i metronom) i štošta drugo. Sve je posve besplatno, no za neke je mogućnosti potrebno otvoriti korisnički račun.