Uradi sam projekt: optički pick-up za gitare s najlonskim žicama

Električne gitare proizvode svoj zvuk tako što koriste elektromagnetske pick-upove koji reagiraju na titranje žice iznad njih te pretvaraju to gibanje u signal. Taj signal u pojačalu se pretvara u karakteristični zvuk električne gitare, no da bi ga se dobilo potrebno je koristiti metalne žice, koje mogu inducirati signal u pick-upu. Pojačavanje zvuka s gitara s najlonskim žicama može se ostvariti mikrofonom, no to više nije nužno jer je netko osmislio – optički pick-up za najlonske žice gitare.

Koncept ideje sličan je elektromagnetskom rješenju, ali umjesto magnetske indukcije koristi svjetlosni signal iz LE-diode. Žice prolaze između diode i senzora (fototranzistora), kroz poseban kanal za svaku od žica. Kada one vibriraju ispred svjetlosnog izvora, fototranzistor generira napon, koji varira u ovisnosti o frekvenciji vibracije žice – baš kao kod metalne žice i klasičnog pick-upa.

Ova "uradi sam" inovacija opisana je na stranici projekta, gdje su dostupni i svi potrebni resursi za izradu sustava u kućnoj radinosti, od datoteka za 3D ispis, pa do shema elektroničkih sklopova i programskog koda. Na istoj adresi možete čuti i kako zvuči gitara opremljena najlonskim žicama i ovim dodatkom.

Autor projekta se potrudio pa izradio i 3D ispisani pokrov za pick-up. I sam priznaje da zvuk za sada nije savršen, da postoji određene količina pozadinske buke i možda previše basa, no za početak rezultat je sasvim upotrebljiv.