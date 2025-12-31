GlideX – praktično rješenje za povezivanje zaslona i upravljanje pametnim uređajima

GlideX je zanimljivo i vrlo praktično rješenje koje ne samo da omogućava korištenja pametnih uređaja kao dodatni zaslon svojega računala, nego omogućava i zrcaljenje zaslona pametnih uređaja na računalo te njihovo upravljanje…

OSNOVNI PODACI Naziv GlideX Namjena Proširivanje zaslona na tablete i upravljanje mobilnim uređajima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

GlideX je odlična aplikacija i višeplatformsko rješenje koje će biti korisno svima onima koji žele na jednostavan način povezati svoje mobilne uređaje i računala, a pritom dobiti mogućnost dijeljenja zaslona, zatim korištenja pametnih uređaja kao dodatnih zaslona ili upravljanja više uređaja koristeći jednu tipkovnicu i miša.

Premda iza ovoga rješenja stoji Asus, aplikacije će raditi na bilo kojem računalu, pametnom telefonu ili tabletu, a kako je riječ o sustavu za koje je potrebno imati dvije komponente (na svaki je uređaj potrebno instalirati dediciranu aplikaciju), GlideX se može koristiti i na Windowsima, MacOS-u, kao i na Android i Appleovim uređajima.

Samo rješenje nudi tri osnovna elementa: zrcaljenje zaslona (Mirror) kojim se omogućava upravljanje mobilnim aplikacijama izravno s računala, zatim proširivanje radne površine (Extend) kojom će se tablet ili pametni telefon brzo pretvoriti u sekundarni monitor te Unify Control kojim se omogućava upravljanje više mobilnih uređaja i računala s jednom tipkovnicom i mišem.

Osim toga, tu su i neki drugi detalji kao što je mogućnost prijenosa datoteka, kao i mogućnost upućivanja te primanja telefonskih poziva izravno s računala. Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, a nakon instalacije potrebnih aplikacija, treba odraditi inicijalno uparivanje uređaja skeniranjem QR koda.

Besplatno izdanje, premda dovoljno upotrebljivo, ne nudi sve mogućnosti te su uvedena i neka ograničenja, no zato je tu inačica ASUS Exclusive rezervirana samo za vlasnike određenih Ausosvih uređaja kroz koju se dobiva sve što GlideX može ponuditi.