Good Lock - moćna aplikacija za prilagođavanje Samsungovih telefona konačno je dostupna u Hrvatskoj

OSNOVNI PODACI Naziv Good Lock Namjena Prilagođavanje Samsungovih smartfona i tableta Android Galaxy Store iOS Nema Cijena Besplatan

Good Lock mnogi zaljubljenici u Samsungove pametne telefone smatraju aplikacijom koju bi trebalo prvo instalirati na novi svoj novi smartfon i to s dobrim razlogom. Naime, dolazi s mnoštvom dodatnih modula (aplikacija) kojima je moguće znatno prilagoditi ili proširiti čitav niz mogućnosti na Samsungovim pametnom telefonima i tabletima.

Aplikacija se mora instalirati kroz Galaxy Store, a jednom kada se to učini, na raspolaganje će se dobiti mogućnost instalacije dodatnih aplikacija koje su razvrstane u dvije osnovne kategorije Make up i Life up. Tu će se pronaći doista štošta, od dodataka koji su namijenjeni vizualnoj prilagodbi telefona pa sve do vrlo praktičnih dodataka koji će proširiti postojeće mogućnosti.

Na primjer, tu je Sound Assistant kojim se proširuje mogućnost podešavanja audio sustava, zatim NotiStar koji se dobiva mogućnost praćenja povijesti notifikacija, pa One Hand Operation + kojim se proširuju mogućnosti upravljanja telefonom jednom rukom, Routines + za proširenu automatizaciju zadataka, a tu su i brojni drugi dodaci.

Što se vizualnog segmenta tiče, Good Lock nudi Theme Park koji omogućava da se na prilično jednostavan način izrade vlastite teme i prilagodi izgleda telefona, zatim Wonderland za izradu 3D wallpapera, LockStar za prilagođavanje izgleda zaključanog i AOD zaslona, NavStar za prilagođavanje navigacijske trake i drugo.

Bilo kako bilo, svi oni koji imaju Samsungov telefon i žele ga na jednostavan način prilagoditi, ovo je aplikacija koju bi svakako trebali potražiti u Galaxy Storeu i iskušati je. Sve je sasvim besplatno.