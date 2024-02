Goodpods - platforma za otkrivanje i slušanje podcastova s izraženom društvenom komponentom

Kategorija aplikacija i platformi koje se specijaliziraju za podcastove prilično je natrpana, no unatoč toj gužvi, svako toliko se pojavi još pokoja aplikacija koja želi pridobiti dio korisnika. Goodpods je upravo takvo rješenje koje doista ima potencijala, kako za kreatore tako i za one koji samo slušaju...

OSNOVNI PODACI Naziv Goodpods Namjena Platforma za one koji stvaraju i koji prate podcastove Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Google je nedavno najavio da će umiroviti vlastitu aplikaciju za podcastove, a to je dodatno potaknulo sve one koji su je dosad koristili da potraže alternative. Srećom, zamjena za Googleovu aplikaciju te tako specijaliziranih platformi ima mnogo, pa je izbor možda tim teži jer je on vrlo individualan. Goodpods je, nije teško pogoditi, još jedna aplikacija koja omogućava da se na relativno jednostavan način pronađu brojni podcastovi, a onda da ih se redovno prati i sluša.

Sučelje je uredno, uglađeno i jednostavno, a generalne su mogućnosti dobro promišljene i ni po čemu pretjerane. Doduše, za razliku od brojnih drugih sličnih aplikacija, kod Goodpodsa je relativno izražena društvena komponenta pa je odmah moguće pozivati prijatelje, pratiti kreatore sadržaja, stvarati tematske grupe. Dakako, to ujedno znači i da je potrebno otvoriti korisnički račun, no ako se to ne želi, moguće je vidjeti temeljne mogućnosti kao gost i odlučiti nudi li Goodpods ono što bi se moglo i očekivati.

Ponuda podcastova je izdašna pa je gotovo sigurno da će svatko moći pronaći nešto po vlastitom ukusu (ili samo nastaviti slušati podcastove koje se dosad slušalo putem drugih platformi), tu je i komponenta koja daje preporuke koje bi podcastove vrijedilo pratiti, može e i vidjeti što prate prijatelji i drugi korisnici, a tu je i ljestvica najslušanijih sto podcastova i štošta drugo.

Naravno, Goodpods je i platforma koja nudi određene značajke i kreatorima sadržaja koji se onda mogu povezivati i komunicirati sa svojim pratiteljima, dok oni mogu svojim omiljenim kreatorima ostavljati napojnice i tako ih dodatno potaknuti da aktivnije sudjeluju u formiranju zajednice korisnika. Ukratko, svi oni koji traže zgodnu aplikaciju za podcastove, Goodpods bi se mogao pokazati dobrim izborom, bez obzira žele li se podcastovi samo slušati ili i stvarati.