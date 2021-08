Google Translate - jedna od najboljih aplikacija za brzo prevođenje na pametnim telefonima

Kvalitetnih aplikacija za prevođenje zapravo i nema toliko mnogo koliko bi se možda očekivalo, a jedna od ponajboljih dolazi od samoga Googlea. To zapravo uopće ne čudi, a ovu je aplikaciju svakako uputno imati na pametnom telefonu ako se na njemu već ne nalazi...

OSNOVNI PODACI Naziv Google Translate Namjena Mobilni prevoditelj Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Službene trgovine aplikacijama obiluju raznovrsnim rječnicima koji ujedno nude i mogućnost prevođenja bilo pojedinih riječi ili rečenica, no malo koja se od takvih aplikacija mogu kvalitetom uspoređivati s aplikacijama kao što su Google Translate ili jednako tako dobro poznati Micosoft Translator.

Pa ipak, Googleva aplikacija za prevođenje prema mnogima se svrstava među najbolje aplikacije ovoga tipa, a za to ima mnogo razloga (nećemo ulaziti u potencijalne implikacije čuvanja privatnosti). Osim što će doista dobro poslužiti da brzo prevođenje na pametnom telefonu i to s podrškom za 108 jezika dok je dostupna internetska veza i 59 jezika ako nije, nudi čitav niz dodatnih praktičnih mogućnosti.

Jedna od takvih je mogućnost prevođenja tako da se kamera pametnog telefona samo uperi u tekst koji se želi prevesti pri čemu je za to podržano 94 jezika. Osim toga, tekst je moguće klasično utipkati, moguće je prevoditi tekst na fotografijama, tu je u opcija prevođenja razgovora (podržano je 70 jezika), a čak je moguće tekst za prijevod unositi i tako da ga se piše prstom ili olovkom po zaslonu telefona.

Google Translate nudi i mogućnost stvaranja osobnog rječnika fraza, tu je i podrška za transkripciju pa je moguće kontinuirano prevoditi u stvarnom vremena no samo za osam jezika (među njima nije hrvatski), a posebno je zgodno i to što je tu i mogućnost da se u drugim aplikacijama dodirne tekst i izabere opcija prevođenja kao i pregled povijesti do sada prevedenog teksta.

Kvaliteta prijevoda je prilično dobra i aplikacija će dobro doći da se sporazumije s izvornim govornicima nekoga jezika i podrška za jezicima je izdašna (hrvatski jezik je također solidno podržan). Sve u svemu, ovo je odlična aplikacija za brzo prevođenje kraćeg utipkanog ili izgovorenog teksta, osim ako se ne namjerava prevoditi klingonski jezik budući da ga Google Translate ne podržava.