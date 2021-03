Microsoft Launcher - najbolji početni zaslon na Androidu za korisnike Windowsa

OSNOVNI PODACI Naziv Microsoft Launcher Namjena Launcher za Android OS Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Ponuda launchera na Androidu prilično je izdašna i većina se mogu pohvaliti neki vrlo specifičnim mogućnostima. No, svojeg konja za utrku im i Microsoft. Premda bi bilo sasvim razumljivo pomislio da bi launcher kojeg bi napravio Microsoft pokušao emulirati izgled i funkcionalnost Windowsa, no to je zapravo sasvim pogrešno.

Microsoft Launcher je potpuno prilagođen Androidu i zadržava njegove principe, a pri tome nudi sve što bi jedan ozbiljan launcher i trebao nuditi. Iako je posljednja inačica launchera napisana posve iznova, inicijalno je Microsoft kupio Arrow Launcher te ga prilagodio. No, od svojih je ranih početaka prilično uznapredovao.

Danas Microsoft Launcher omogućava prilično detaljno prilagođavanje početnog zaslona s podrškom za teme, s mogućnošću prilagođavanja ikona, dodavanja widgeta koji su, mora se to priznati, prilično dobro odrađeni, postavljanja pozadina (Bing wallpapers), a tu je i posebna tamna tema.

Svakako valja istaknuti i to da će uredno raditi i izgledati u vertikalnom ili horizontalnom modalitetu,a posebno je koristan detalj i to što je po prvom postavljanju moguće uvesti raspored ikona s trenutačno zadanog launchera.

Osim toga, tu je i M365 Feed putem kojega se može pristupati podacima iz kalendara, bilješkama (Windows 10 Sticky Notes), imeniku, zadacima, dokumentima te prošlim aktivnostima (obuhvaćeni su svi uređaji koji je povezan s Microsoftovim računom), pa se nameće kao ponajbolje rješenje za one koji kombiniraju Android telefon s računalom na kojem su Windowsi.

Dodatna je prednost i to što se uz Microsoft Launcher može nadzirati i pametni telefon djeteta na kojem je jednako tako instaliran i na taj način dobiti uvid u aktivnosti i lokaciju (potreban je i Microsoft Family). Naravno, mogućnosti i detalja ima još, pa svi oni koji žele zamijeniti zadani Androidov launcher, a pri tome koriste i Windows 10, svakako bi trebali razmisliti o ovome.