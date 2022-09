MJ PDF Reader - perolaki alternativni čitač dokumenata u PDF-u odličnih performansi

OSNOVNI PODACI Naziv MJ PDF Reader Namjena Čitač dokumenata u PDF-u Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

MJ PDF Reader je zgodno napravljena aplikacija otvorenog koda koja se specijalizira za čitanje dokumenata u PDF-u izravno na pametnom telefonu. Ne nudi raskošne mogućnosti kao što to čine neke druge aplikacije iste namjene

Međutim, to zapravo i nije potrebno jer je većini daleko važnije upravo ono u čemu je ova aplikacija, barem zasad, prilično dobra, a to su solidne performanse i gladak rad. Ističe se i minimalističkim sučeljem, a korisno je i to što postoji modalitet za čitanje dokumenata preko čitavog zaslona pri čemu će se sakriti gumbi svi elementi kako bi čitanje bilo tim ugodnije.

Osim toga, aplikacija može upamtiti zadnje otvorenu stranicu u nekom PDF dokumentu, a tu je o opcija da se zaslon smartfona drži uključenim što itekako može biti praktično. Podržava i tamnu temu pa je prikladan i za čitanje u uvjetima slabijeg osvjetljenja, a tu su i neke eksperimentalne mogućnosti (pretraživanje PDF-ova i čitanje PDF-ova kao što to nude e-čitači).

Dokumente je moguće podijeliti, tu je i podrška za bookmarke, podrška za ispis dokumenata na pisač, opcija zumiranja, kopiranje teksta iz PDF-a te još pokoja sitnica. Prednost je i činjenica da je MJ PDF Reader otvorenog koda (FOSS) pa ga se samim time može koristiti bez ikakve naknade, a doista se mora priznati da je osjećaj čitanja i listanja stranica unutar PDF-ova odličan te da aplikacija radi prilično glatko.