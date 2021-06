Netflip - mala aplikacija koja pomaže pri dogovoru što će se gledati

OSNOVNI PODACI Naziv Netflip Namjena Pomaže dogovoriti koji film ili seriju pogledati Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Netflip je jedna od onih aplikacija koja se ne može pohvaliti raskošnim mogućnostima niti velikom svestranošću, no svejedno će mnogima biti korisna. Naime, pomaže izbjeći prepirku između boljih polovica ili prijatelja kada pokušavaju dogovoriti što će pogledati na Netflixu ili Amazon Primeu (podržava i Disney+ no on još ionako nije dostupan na našim prostorima).

I to radi na prilično jednostavan i nekima sigurno poznat način pa ni ne čudi da ga i sami autori opisuju kao Tinder za filmove; svatko će na svojem telefonu pregledavati dostupan katalog i jednostavno klizati lijevo ili desno. U trenutku kada partneri kliznu udesno, aplikacija će dojaviti da je pronađen film koji oba partnera žele pogledati i biranju tu dolazi kraj.

Da bi Netflip radio onako kako se to od njega očekuje, idealno je da su oba telefona spojena na istu bežičnu priključnu točku, a putem same je aplikacije moguće generirati pozivnicu koju se onda može poslati porukom ili e-poštom kako bi se ostvarila konekcija s boljom polovicom ili prijateljima. U postavkama je moguće podesiti i koje se žanrove pri preporukama želi izbjeći, zatim hoće li se odlučivati između TV serija ili filmova, a jednako je tako moguće odrediti koji će se od podržanih streaming servisa koristiti.

Moguće je i podesiti zemlju, a premda se i popisu navodi i Hrvatska, očito nije podržana pa je najbolje ostaviti zadanu postavku iako će među prijedlozima sigurno biti i onih filmova i serija koji nisu dostupne u Hrvatskoj regiji. Svejedno, Netflip je i dalje prilično zgodno osmišljena i potencijalno korisna besplatna aplikacija koja čak ni ne prikazuje reklame.