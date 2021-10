Nike Run Club - aplikacija za trčanje koja odiše jednostavnošću i pomaže zadržati motivaciju

OSNOVNI PODACI Naziv Nike Run Club Namjena Aplikacija za trčanje Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Pametni telefoni uz eventualnu kombinaciju pametnog sata ili sličnog uređaja, odlično će poslužiti upravo pri treniranju ili vježbanju, ali tek kada ih se upari uz odgovarajuću aplikaciju. Jedna od ponajboljih besplatnih aplikacija za trčanje dolazi od dobro poznatog proizvođača sportske opreme.

Ne može se reći da Nike Run Club nudi neke do sada nikada viđene mogućnosti, no mora se priznati da prilično lijepo izgleda i radi odlično. Prije svega, sposobna je bilježiti sve one metrike koje bi se i očekivali od aplikacije ovoga tipa; brzinu trčanja i prijeđeni put zajedno s GPS rutom, puls i drugo.

Ono što je čini posebno prikladnom svakako je činjenica da naprosto odiše jednostavnošću što znači da je prikladna upravo za one koji tek ulaze u svijet trčanja i žele postati aktivni. Štoviše, Nike Run Club potiče na trčanje i pomaže zadržati motivaciju omogućavajući da se organiziraju natjecanja s prijateljima, a moguće je konfigurirati i osobne ciljeve.

Osim toga, tu su i brojne druge stvarčice kao što je zvukovno praćenje treninga, čitav niz savjeta i preporuka, a tu su i posebni programi namijenjeni početnicima kod trčanja, ali i onima koji su već neko vrijeme tjelesno aktivni. Zgodan je i detalj to što nudi praćenje koliko se kilometara pretrčalo s određenim parom tenisica koje ne moraju nužno biti Nikeove. Bilo kako bilo, svi oni koji traže odlično besplatnu aplikaciju za trčanje, upravo su je pronašli.