Oceans of AI - mobilni katalog brojnih alata koji koriste umjetnu inteligenciju

Ponuda alata koji koriste umjetnu inteligenciju svakim je danom sve veća i raskošnija pa je sve teže pratiti što ima novo. U tome želi pomoći ova aplikacija koja je zapravo jednostavan katalog alata i rješenja s umjetnom inteligencijom…

OSNOVNI PODACI Naziv Oceans of AI Namjena Mobilni katalog AI alata Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

S obzirom na činjenicu da je područje alata i rješenja koja koriste umjetnu inteligenciju prilično živahnog i da svakim danom nastaje sve veći broj takvih alata, aplikacija Oceans of AI koja je zapravo katalog takvih rješenja, zapravo je sasvim prikladno nazvana.

Nije riječ ni o čemu previše spektakularno naprednim ili moćnom, ali je nepobitno praktično korisno jer na jednom mjestu popisuje više od dvije i pol tisuće raznovrsnih alata i rješenja s umjetnom inteligencijom, od onih najpopularniji, pa do onih relativno nepoznatih.

Uz to što samo popisuje alata te ih u glavom prozoru razvrsta na dvije skupine (popularni alati i oni novi), tu su i 23 kategorije većinom zamišljene da okupljaju funkcionalno i namjenski slične aplikacije. Naravno, podržano je i pretraživanje, a nekim će biti korisno i to što je alate moguće označiti i kao favorite.

Klikom na alat neće se dobiti pregled dodatnih informacija i pojedinom alatu, nego će se tek otvoriti web stranica koristeći zadani web preglednik. To ujedno dodatno naglašava apsolutni minimalizam ovog mobilnog kataloga što, samo po sebi, i nije tako loše. Naime, svoju svrhu uredno ispunjava, nudi pregled i jednostavan pronalazak korisnih alata koji koriste umjetnu inteligenciju.